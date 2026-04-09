Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio viviendaCambia el tiempoListas PSOE andaluzEncuesta Rufián izquierdaParalizan torre VPOCrónica Braga-BetisEstabilización funcionariosEscuelas infantiles gratisNetanyahu y TrumpLas notas del BetisCambio fechas procesiones
instagramlinkedin

Sucesos

Tres detenidos tras ser sorprendidos 'in fraganti' robando 2.000 kilos de naranja en Olivares

En la operación 'Alxaraf-Citru', la Guardia Civil sorprendió a los ladrones 'in fraganti' tras acceder a la finca agrícola cortando el vallado.

Vídeo | La Guardia Civil detiene a tres personas por el robo de 2.000 kilos de naranjas en una finca del término municipal de Olivares

Vídeo | La Guardia Civil detiene a tres personas por el robo de 2.000 kilos de naranjas en una finca del término municipal de Olivares

El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido este jueves a tres personas tras sorprenderlas in fraganti mientras robaban 2.000 kilogramos de naranjas en una explotación agrícola de Olivares, en una actuación que permitió recuperar toda la mercancía sustraída y devolverla a su propietario.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación denominada Alxaraf-Citru se llevó a cabo tras tener constancia los investigadores de la presencia de varias personas en el interior de una finca, tras según la investigación llevada a cabo realizar un corte en el vallado para acceder a su interior.

Como consecuencia de ello se estableció un operativo conjunto entre el Equipo ROCA de la Compañía de Sanlúcar La Mayor y la Guardería Rural, sorprendiendo "in fraganti" a tres personas mientras sustraían el producto. Gracias a la rápida actuación policial todo el género fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

Vigilancia permanente en el campo

La Guardia Civil, mediante los Equipos ROCA, mantiene una vigilancia permanente en explotaciones agrícolas y ganaderas, destacando la estrecha colaboración con los guardias rurales, así como con los diferentes propietarios, clave para la prevención y esclarecimiento de robos en el campo.

Noticias relacionadas

La intervención ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de estas tres personas como presuntos autores de un delito de robo en finca agrícola.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta enfrentará en las próximas semanas hasta 160 denuncias de mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama
  2. El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto para la construcción de la torre de VPO en Miraflores tras fuertes protestas vecinales
  3. Una Semana Santa de retrasos: ranking de las hermandades que más incumplieron los horarios establecidos
  4. Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras
  5. La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Andalucía: de las lluvias al calor anómalo y otra vez al frío
  6. Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro
  7. A pleno sol y en obras para cruzar del centro a la Feria de Sevilla: los nuevos toldos del Puente de San Telmo se alargan a mayo
  8. Guía de deducciones fiscales de Andalucía en la declaración de la renta de 2026: academias de inglés, gimnasios, mascotas o celiaquía

Tres detenidos tras ser sorprendidos 'in fraganti' robando 2.000 kilos de naranja en Olivares

Tres detenidos tras ser sorprendidos 'in fraganti' robando 2.000 kilos de naranja en Olivares

Emilio Lledó, filósofo sevillano: "La libertad de expresión es fundamental, pero lo verdaderamente importante es que haya libertad de pensar"

Emilio Lledó, filósofo sevillano: "La libertad de expresión es fundamental, pero lo verdaderamente importante es que haya libertad de pensar"

Vuelve el festival 'Gastrogarden' con las mejores tapas, showcooking y actividades para todas las edades: "Es el festival gastronómico más animado de Sevilla"

Vuelve el festival 'Gastrogarden' con las mejores tapas, showcooking y actividades para todas las edades: "Es el festival gastronómico más animado de Sevilla"

Un juzgado anula las bases del mayor proceso de estabilización de funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla en 2022 y lo deja en el aire

Un juzgado anula las bases del mayor proceso de estabilización de funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla en 2022 y lo deja en el aire

La sevillana Campo Rico resurge de las cenizas: su nueva fábrica de Alcolea del Río estará al 100% de producción en dos meses

La sevillana Campo Rico resurge de las cenizas: su nueva fábrica de Alcolea del Río estará al 100% de producción en dos meses

El precio de la vivienda "llega a su tope" en el centro de Sevilla en 2026 y se dispara en San Jerónimo, Reina Mercedes o Sevilla Este

El precio de la vivienda "llega a su tope" en el centro de Sevilla en 2026 y se dispara en San Jerónimo, Reina Mercedes o Sevilla Este

El PP de Sevilla premia al consejero de Industria como número 2 y rescata a Minerva Salas del Ayuntamiento

El PP de Sevilla premia al consejero de Industria como número 2 y rescata a Minerva Salas del Ayuntamiento

El PSOE de Sevilla propone a la edil de Mairena Marta Alonso como número tres y rompe el pulso por el quinto puesto en favor de Verónica Pérez

El PSOE de Sevilla propone a la edil de Mairena Marta Alonso como número tres y rompe el pulso por el quinto puesto en favor de Verónica Pérez
Tracking Pixel Contents