Tres detenidos tras ser sorprendidos 'in fraganti' robando 2.000 kilos de naranja en Olivares

La Guardia Civil ha detenido este jueves a tres personas tras sorprenderlas in fraganti mientras robaban 2.000 kilogramos de naranjas en una explotación agrícola de Olivares, en una actuación que permitió recuperar toda la mercancía sustraída y devolverla a su propietario.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación denominada Alxaraf-Citru se llevó a cabo tras tener constancia los investigadores de la presencia de varias personas en el interior de una finca, tras según la investigación llevada a cabo realizar un corte en el vallado para acceder a su interior.

Como consecuencia de ello se estableció un operativo conjunto entre el Equipo ROCA de la Compañía de Sanlúcar La Mayor y la Guardería Rural, sorprendiendo "in fraganti" a tres personas mientras sustraían el producto. Gracias a la rápida actuación policial todo el género fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

Vigilancia permanente en el campo

La Guardia Civil, mediante los Equipos ROCA, mantiene una vigilancia permanente en explotaciones agrícolas y ganaderas, destacando la estrecha colaboración con los guardias rurales, así como con los diferentes propietarios, clave para la prevención y esclarecimiento de robos en el campo.

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La intervención ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de estas tres personas como presuntos autores de un delito de robo en finca agrícola.