Vueling ofrece vuelos de Sevilla a Mallorca por 12 euros: fechas y cómo conseguir los billetes más baratos

El buen tiempo llega y la mente empieza a estar en el verano con tal de huir de las altas temperaturas del verano en la ciudad. Desplazarse a alguno de los archipiélagos del país siempre es buena opción. Mallorca presume de algunas de las playas más impresionantes del Mediterráneo. Desde calas escondidas entre acantilados hasta extensos arenales dorados, cada rincón costero despliega una paleta de azules imposibles y paisajes naturales que enamoran a locales y visitantes. La compañía Vueling ofrece vuelos muy baratos para viajar a Palma de Mallorca desde el Aeropuerto de Sevilla.

Viajar a este inigualable destino es posible por tan solo 12 euros en la temporada estival. Vueling ofrece rutas directas con una duración de hora y media, mayoritariamente, en junio durante los días 11, 16, 17 y 18 del citado mes. Todos los vuelos parten de la capital andaluza alrededor de las 22:00 horas para llegar a Palma de Mallorca en torno a la medianoche. En julio y agosto no existen opciones tan baratas, en cambio, Vueling sí registra rutas por este valor los días 22, 23 y 29 de septiembre.

Volar por tan solo 14 euros en julio y agosto

Aunque los vuelos más caros se elevan hasta los 70 euros en la primera semana de agosto y rozan los 100 euros en el mes de julio, hay opciones mucho más económicas para el bolsillo de los sevillanos. Vueling ofrece varias rutas a Mallorca por solo 14 euros en los dos grandes meses de las vacaciones de verano. Se trata de los días 29 y 30 de julio, así como el 27 de agosto. Los billetes están disponibles para su compra a través de la página web de la compañía aérea. Igualmente, se puede viajar por este mismo precio en el mes de septiembre en un amplio abanico de fechas. Se trata de los días 8, 9 10, 16, 17, 19, 24, 25 y 28.

La costa mallorquina no solo destaca por su belleza, sino también por su completa infraestructura hotelera, con opciones para todos los gustos y presupuestos tanto si se busca relax, aventura o turismo familiar. En los principales destinos, como Alcúdia, Palma o Cala d’Or, abundan los hoteles frente al mar que ofrecen experiencias únicas: terrazas con vistas panorámicas, spas con tratamientos de lujo y una gastronomía que fusiona sabores mediterráneos con productos locales.

A todo esto se suma la facilidad de acceso y el ambiente cosmopolita que caracteriza la isla. Cada temporada, cientos de turistas europeos eligen las playas mallorquinas no solo por su carácter paradisíaco, sino por la calidad de sus servicios, la limpieza de sus aguas y la diversidad de actividades disponibles, desde deportes acuáticos hasta rutas de senderismo costero. Sin duda, Mallorca continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos del turismo de playa en España y en toda Europa.