Vuelve el festival 'Gastrogarden' con las mejores tapas, showcooking y actividades para todas las edades: "Es el festival gastronómico más animado de Sevilla"

Sevilla se prepara para celebrar una nueva edición de 'Gastrogarden Fest', un evento que fusiona gastronomía, ocio y música al reunir en un mismo lugar las mejores propuestas culinarias de los restaurantes de la ciudad, actuaciones musicales, talleres, actividades para todas las edades, mercadillos y toda clase de iniciativas que lo convierten en "el festival gastronómico más animado de Sevilla".

Así lo ha asegurado la propia organización, que ha anunciado que esta próxima edición se celebrará del 15 al 17 de mayo, es decir, de viernes a domingo.

Por el momento, no ha dado a conocer la ubicación en la que se celebrará este 'Gastrogarden Fest', aunque ha explicado que pronto lo anunciarán a través de su página web y redes sociales.

Tapas de autor y sabores locales de Sevilla y su provincia

Lo que sí se conoce ya es que este festival que se celebra en la capital hispalense de forma anual ofrecerá a sus asistentes los mejores "sabores locales de la ciudad y la provincia" reuniendo a distintos bares y restaurantes de Sevilla en el recinto, que ofrecerán sus tapas de autor a precios reducidos para dar a conocer sus mejores creaciones.

Además, el festival contará también con una amplia oferta de vinos y cervezas para "maridar cada bocado", así como toda clase de actividades gastronómicas para convertir Sevilla durante el fin de semana en un referente de ocio, cocina y cultura con distintas catas y showcooking en directo.

Un mercadillo y actividades para todos los públicos en Gastrogarden Fest

Aunque aún no se ha dado a conocer la programación concreta que tendrá esta nueva edición del festival, la organización ya ha explicado que esta cita gastronómica que considera la "más vibrante de Sevilla" también contará con un mercadillo con productos y "propuestas únicas".

De igual modo, la cita dispondrá de distintas actividades y talleres pensados para todos los públicos, para que se convierta en el mejor plan para realizar en familia.

La música en directo volverá a ser protagonista del festival

Como ha ocurrido en las ediciones anteriores, la música tendrá un protagonismo especial en este Gastrogarden Fest, que contará con distintas actuaciones de música en directo para ambientar cada instante.

Este evento se celebró el pasado año en el Parque de Magallanes, junto a Torre Sevilla, pero en esta edición se llevará a cabo en una ubicación que aún se desconoce pero que se llenará la capital hispalense de música, gastronomía y ocio durante los días 15, 16 y 17 de mayo.