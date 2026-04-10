El Ayuntamiento realizará pruebas esta primavera para instalar nuevos toldos en la Avenida de la Constitución y corregir el modelo de 2025

La Avenida de la Constitución contará con una nueva estructura de toldos este año. Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla este viernes, tras ser preguntado al respecto, a la conclusión de la Junta de Gobierno local. "Dentro de poco, se empezarán a hacer pruebas con los nuevos toldos que irán en la Avenida de la Constitución", ha afirmado Juan de la Rosa. El Gobierno municipal ya manifestó su intención de colocar los toldos después de Semana Santa, con tal de evitar los retrasos de 2025.

En septiembre, el edil de Urbanismo reconoció que daría "una vuelta" al modelo para el verano de 2026, dejando la puerta abierta a una revisión del sistema utilizado en 2025. La infraestructra fue bastante voluminosa con bases de 3.000 kilogramos de hormigón en esta importante arteria del centro de la capital. "A mí no me gustan, pero no ha habido más remedio", reconoció el propio alcalde José Luis Sanz, en referencia a los citados bloques de hormigón. Además, numerosos ciudadanos mostraron sus quejas ya que el sistema colocado daba más sombra al tranvía que a los propios peatones. "Lo que me gustaría es que estuviera en toda la avenida, porque aquí en verano hace tela de calor", destacó entonces un sevillano que transitaba por el lugar.

Los toldos no se colocaron hasta finales de agosto

Los retrasos en la colocación del entoldado fueron lo más destacado el pasado año. Tras un largo verano de espera, quedaron finalmente instalados el día 22 de agosto a pesar de haber iniciado el montaje un mes y medio antes. A principios de julio, se depositaron las bases de hormigón, pero las velas que dan la sombra se ubicaron mucho más tarde. Los toldos llegaron después de superar una de las olas de calor más prolongadas que ha vivido la ciudad, con máximas de hasta 45 grados.

La demora en la colocación de estas estructuras se debió a los matices que introdujo la Comisión de Patrimonio ante "la complejidad del proyecto". Según informó el Ayuntamiento de Sevilla, los problemas se remontan a enero de 2023, cuando llegan las primeras recomendaciones de Patrimonio. Después se hace un modificado en enero de 2025 renunciando a un entoldado continuo de extremo a extremo, ya que debían colocarse en posición centrada o recuperando las tradicionales velas. "En este enclave del centro histórico de la ciudad no se puede realizar cualquier tipo de instalación", comentó el propio delegado de Urbanismo a final del pasado verano.