Mapa Rancio
La curiosa genialidad de un fotógrafo sevillano que ha dejado a Rancio con la boca abierta
Julio Muñoz Gijón habla de Felipe Rodríguez, con una idea tan original como llamativa, un trabajo de paciencia, técnica y mucho ingenio ligado a la Semana Santa de Sevilla
Julio Muñoz Gijón, Rancio, vuelve esta semana con una de esas historias sevillanas que sorprenden. En esta ocasión pone el foco en un fotógrafo de la ciudad, Felipe Rodríguez, que ha llevado su afición un paso más allá con una ocurrencia tan curiosa como difícil de olvidar.
Rancio destaca un trabajo muy poco habitual, ligado además a una de las grandes pasiones de Sevilla, que mezcla ingenio, paciencia y mucha técnica. El resultado, según viene a apuntar, no deja indiferente y demuestra que todavía quedan ideas capaces de mirar la Semana Santa desde un ángulo completamente distinto.
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