La Guardia Civil toma Cantillana tras los graves altercados y suma ya cinco detenidos

"El dispositivo especial puesto en marcha por la Guardia Civil en los últimos días en Cantillana se ha saldado ya con cinco personas detenidas", ha informado este viernes el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Dos de ellas están "vinculadas a posibles robos o hurtos", otras dos han sido capturadas "por requisitorias que estaban pendientes", y un quinto individuo fue arrestado "por un presunto delito de lesiones", según Toscano.

"No se han detectado en los últimos días incidencias graves y todo ello demuestra la confianza que hay que tener en el funcionamiento de nuestras instituciones", ha recalcado Francisco Toscano. "Aprovecho, además, para hacer un llamamiento a recuperar la serenidad y los espacios de convivencia en el municipio y a evitar cualquier tipo de pronunciamiento que pueda generar mayor tensión", ha pedido asimismo el subdelegado del Gobierno.

Por tanto, el balance de estos cuatro jornadas con el operativo de la Benemérita es de cinco detenidos en total. Dos de ellos, por estar implicados supuestamente en varios de los robos que han desatado una creciente tensión vecinal en Cantillana en los últimos días. "Reitero que el dispositivo especial de la Guardia Civil se mantendrá mientras que sea necesario, así como el compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Gobierno de España con la seguridad en nuestros pueblos, barrios y ciudades", ha recalcado Francisco Toscano.

Uno de ellos, detenido por segunda vez

La Policía Local de Santiponce arrestó en la tarde del pasado jueves a uno de los presuntos implicados en los robos de Cantillana, según fuentes consultadas por El Correo de Andalucía. Tras su captura, los efectivos policiales pusieron a este hombre a disposición de la Guardia Civil, al cargo de la investigación de todos los sucesos del municipio.

Asimismo, uno de los dos detenidos por los supuestos robos en Cantillana ha sido capturado dos veces en una semana. Tal como apuntan fuentes cercanas al caso, las autoridades han tenido que arrestar a este presunto implicado en un par de ocasiones, tras quedar en libertad unas horas después de la primera detención.