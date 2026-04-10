Detenido un peligroso delincuente en Bormujos tras una persecución y accidente
EP
La Policía Local de Bormujos ha logrado detener a un conocido y peligroso delincuente tras una arriesgada persecución iniciada al ser detectado por un vehículo de la Guardia Civil, durante la cual el sospechoso llegó a circular en dirección prohibida y provocó un accidente de tráfico en su intento de fuga.
Según ha informado el Consistorio de Bormujos en una nota, los hechos han sucedido en la mañana de este viernes, 10 de abril, cuando este hombre, que contaba con antecedentes penales, fue detenido en las calles Perú y Venezuela.
Refuerzo del operativo policial
De hecho, los agentes de la Guardia Civil tuvieron que reforzar el dispositivo con Policías Locales, hasta 15 miembros de la Policía Nacional y 7 vehículos.
Finalmente, tras su detención, el hombre ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil. En este contexto, el delegado de Seguridad Ciudadana en Bormujos, Luis Paniagua, ha agradecido la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Balance sin heridos graves
Según ha detallado Paniagua, el dispositivo ha culminado sin registro de incidentes de gravedad ni daño de los agentes que han participado en el operativo, todo ello "pese a la peligrosidad de la actuación".
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