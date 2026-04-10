Una discusión de tráfico que acabó a tiros en Sevilla será juzgada en la Audiencia Provincial: la pistola se detonó hasta en cinco ocasiones

Un hombre aparcó en la puerta del local y la discusión terminó, literalmente, a tiros. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar el próximo 27 de abril estos hechos, acaecidos en Sevilla en la noche del 7 de agosto de 2024. La Fiscalía pide para el principal acusado 8 años y medio de prisión. Para su acompañante en la riña, el Ministerio Público solicita otros seis años de cárcel.

El escrito de acusación recoge que uno de los acusados estacionó su vehículo en la puerta de un local de la víctima, entorpeciendo el acceso al mismo. Comienza entonces una discusión entre ambos. La riña termina cuando el procesado se mete entonces en otro local donde está el segundo acusado por estos hechos.

Solo era un receso, refleja el escrito de acusación. Ambos salen del local anexo y comienzan de nuevo la discusión. Todo vuelve a calmarse. La víctima se va a un bar y se sienta en la terraza.

Pocos minutos después pasan los dos acusados en el Renault Megane de uno de ellos. Paran junto a los veladores y la víctima se acerca a ellos. A través de la ventanilla, su intención es "pedir de nuevo la retirada del vehículo aparcado junto a su local".

"Para acabar con la vida de la víctima"

El coche reanuda entonces la marcha para detenerse "unos metros después previo acuerdo de los procesados para acabar con la vida de la víctima", apunta el Ministerio Público. El conductor continúa en el vehículo con el motor encendido mientras el copiloto se baja. De su cintura extrae una pistola no identificada, pero que dispara munición corta de 9 milímetros. Apunta en "dirección" al acusado, según la Fiscalía, y dispara hasta en cinco ocasiones.

Primero salen tres balas. Una impacta en un vehículo aparcado que no ha sido identificado. Los otros dos, en los vehículos entre los que se había parapetado la víctima. Uno en la puerta delantera y al otro en la luna.

La Fiscalía apunta en su escrito que "los otros dos disparos se efectúan transcurrido un intervalo de tiempo". Esto hizo que la víctima saliera de "de su escondrijo para cerciorarse que el agresor había abandonado el lugar, momento en que le dispara otras dos veces". Tampoco le alcanzó. Los dos varones huyeron del lugar antes de que llegara la Policía.

Dos tentativas de homicidio

La Fiscalía acusa al principal procesado por estos hechos de haber cometido hasta tres delitos. Por un ilícito de tentativa de homicidio solicita para él siete años de prisión y diez años de orden de alejamiento. La tenencia ilícita de armas sería castigada con un año y medio de cárcel. Por último, por los daños, se solicita la imposición de una multa de 2.160 euros.

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Para el conductor del vehículo, el Ministerio Público pretende una pena de prisión de sies años y una orden de alejamiento de 300 metros durante 8 años.