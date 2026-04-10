Eva Yerbabuena, Rocío Márquez, Rocío Molina, Mayte Martín...: La Junta lleva 17 figuras del flamenco a teatros de Sevilla y Granada

"El mejor flamenco regresa a los teatros andaluces", así presentaba la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, una nueva programación de Andalucía.Flamenco, impulsado por el Instituto Andaluz de Flamenco. Los próximos meses de mayo y junio, el Teatro Central de Sevilla y el Teatro Alhambra de Granada reunirán a distintas figuras consolidadas, así como a creadores contemporáneos y talentos emergentes del arte jondo con 17 espectáculos.

Como ha explicado la consejera, "el ciclo combina lo clásico con lo contemporáneo y lo ortodoxo con lo heterodoxo, tendiendo puentes entre todas las manifestaciones actuales del arte jondo”. Entre los artistas que llenarán los teatros de Sevilla y Granada se encuentran Eva Yerbabuena, Rocío MárquezMayte Martín, Andrés Marín, Ana Morales, Manuel Liñán o Rocío Molina, entre otros. De los 17 espectáculos que ofrece esta programación, 10 espectáculos se darán en Sevilla y 7 en Granada. La distintas programaciones han sido presentadas por Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco y darán comienzo en Sevilla el día 20 de mayo con la Gala III Sgae de Flamenco Paco de Lucía y terminará el 6 de junio con el montaje de Pedro María Peña y José Valencia con "Persecución. Medio siglo de legado". Mientras, en Granada comenzarán los espectáculos el día 21 de mayo con Mayte Martín y terminarán el 5 de junio con Rocío Molina.

Con motivo de la semana del Pueblo Gitano, la consejera ha presentado el montaje producido por Pedro María Peña, sobrino de Juan Peña El Lebrijano, que rememorará el 50 aniversario de su álbum y ha recordado la historia del pueblo gitano en España: "¡Qué injusticia que nuestros hermanos del pueblo gitano hayan tenido que sufrir tanto a lo largo de los seis siglos de convivencia. Andalucía no tendría el liderazgo que tiene ahora mismo si no fuera por el pueblo gitano".

Ambos ponentes han elogiado el trabajo de Alejandra Amere, creadora del cartel. La artista ha explicado que es una persona que trabaja mucho "desde el impulso, desde la intuición, y cuando vi ese punto pensé en los lunares. Pensé en cuando era pequeña, y mi madre me vestía de gitana y el momento en el que me ponía el caracolillo y me pintaba mi lunar en la cara. Por ello, el lunar representa nuestra cultura junto con el flamenco, nuestras raíces, nuestras fiestas, y quise darle un giro de tuerca a este lunar y llevarlo a un punto más contemporáneo". El director comenta que el cartel ha conseguido lo que buscaban: "Que llame la atención y que provoque". La consejera, por su parte, describe el cartel como "inspirador".

Previo a la campaña electoral que comenzará el próximo 1 de mayo, Del Pozo ha señalado que el acto es de servicio público a los andaluces para que estén informados de las actividades que se realizarán con respecto al flamenco en los próximos meses y que este programa no es ninguna novedad, sino que se presenta cada año. Además, la consejera ha recordado a los asistentes que Sevilla está en la "antesala de la XXIV Bienal de Flamenco", por ello, la importancia del flamenco en Andalucía cobra mayor sentido en estos meses.

Las entradas ya están disponibles en la web del Teatro Central y del Teatro Alhambra y mantienen los precios de la pasada edición.