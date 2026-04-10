El mapa de la Feria de Abril 2026 se renueva: esta es la ubicación de las casetas públicas y de libre acceso
La nueva calle que se construye para 2027 ha obligado a modificar la ubicación de algunas casetas de la Feria de Abril, que contará con una caseta de acceso público menos
La Feria de Abril de 2026 está a la vuelta de la esquina y se perfilan los últimos detalles para que sevillanos y sevillanas disfruten de una de las semanas más esperadas del año. A lo largo de los últimos años se ha reformulado tanto el espacio como el formato. El año pasado regresó el formato tradicional y, de cara al 2027, se aumentará el espacio con una nueva calle que nacerá de la prolongación de Pepe Luis Vázquez.
Para este año, la disposición de las casetas de acceso público han variado y, además, se cuenta con una menos respecto a ferias anteriores. La nueva calle tiene ya forma, lo que ha provocado que varias casetas se hayan visto afectadas en esta edición. Aunque la reurbanización de la calle está planeada para que se finalice en el año 2027, se ha habilitado el espacio con albero compactado para que se mejore la evacuación y la gestión de residuos sea más sencilla.
Los más afectados a este cambio serán aquellos que disfrute durante la semana de las casetas de libre acceso, ya que este año no se contará con la de Fiestas Mayores, que será reubicada cuando se amplíe el Real. Su lugar lo ocupará la del Distrito Macarena, ubicada anteriormente en Pascual Márquez 85-87-89, y que ahora se traslada a Costillares 13-15-17. Otra de las afectadas, aunque en menor medida, será la de Comisiones Obreras. La caseta, también de acceso gratuito, se desplazará unos números, aunque continuará con su ubicación en la calle Pascua Márquez.
Cómo quedan distribuidas las casetas de acceso público
La Feria de Sevilla tiene fama de ser solo para los sevillanos, pero la realidad es que todo el mundo tiene oportunidad de disfrutar de esta aclamada festividad. Aunque la gran mayoría de las casetas son de particulares y, para poder entrar se debe tener la condición de socio, también existe la posibilidad de contar con invitaciones o, por el contrario, acceder a las de acceso público, que están abiertas todos los días, con un horario de 12 de la mañana hasta las 3 de la madrugada aproximadamente. Tras la variación de las ubicaciones de las casetas mencionadas, la disposición de las de acceso público sería la siguiente:
Casetas de distrito:
- Distrito Nervión - San Pablo - Santa Justa: Calle Costillares, 22-24-26.
- Distrito Cerro - Amate: Calle Juan Belmonte, 196, 198, 200.
- Distrito Triana - Los Remedios: Calle Pascual Márquez, 153, 155, 157.
- Distrito Sur - Bellavista - La Palmera: Calle Ignacio Sánchez Mejías, 61-63-65.
- Distrito Macarena - Macarena Norte: Calle Pascual Márquez, 85, 87, 89.
- Distrito Casco Antiguo: Calle Antonio Bienvenida, 97, 98, 101.
- Distrito Este - Alcosa - Torreblanca: Calle Pascual Márquez, 215, 217, 219.
- Caseta Municipal del Ayuntamiento de Sevilla: Antonio Bienvenida, 13.
Casetas de partidos políticos:
- Partido Popular de Sevilla: Calle Pascual Márquez, 66.
- Partido Comunista de España - La Pecera: Calle Pascual Márquez, 9.
Casetas de sindicatos:
- UGT: Calle Antonio Bienvenida, 13.
- Unión Sindical Obrera (USO): Calle Curro Romero, 25.
- CCOO: Calle Pascual Márquez, 81.
Otras casetas públicas:
- La Marimorena: Calle Manolo Vázquez, 31.
- El Garbanzo Negro: Calle Manolo Vázquez, 39.
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