Sevilla
Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, conmueve a Rosario Flores y al Sevilla FC: "Fue un tesoro estar con él"
El pequeño de 12 años, que también recibió una camiseta firmada del Sevilla FC, ha emocionado a Rosario Flores y a Luis García Plaza por su ejemplo de lucha y valentía
"Para nosotros fue un tesoro pasar un rato con él". Esas son las palabras que le ha dedicado Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, a Leo, el niño sevillano con piel de mariposa. El joven de 12 años ha despertado una gran oleada de cariño en las últimas horas tras la visita a la ciudad deportiva del equipo rojiblanco. Alexis Sánchez, junto al resto de compañeros de vestuario, le otorgó un balón y una camiseta firmada por toda la plantilla, en un gesto lleno de sensibilidad en las redes sociales del club.
Además, el técnico ha querido dedicarle unas palabras muy emotivas en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Atlético de Madrid. "La verdad que una persona así te demuestra que todos los días se levanta a luchar una enfermedad, a luchar, a sobreponerse a algo que la vida le ha dado. La verdad que todavía me erizo. Fue muy emocionante para mí, es la verdad", concluyó el míster.
El emotivo encuentro con Rosario Flores
No ha sido el único momento emotivo para Leo en esta semana. Hace unos días, compartió un vídeo con Rosario Flores en el que se atrevió a bailar junto a ella por bulerías. La artista no solo se mostró especialmente cercana con el pequeño, sino que además aprovechó su altavoz para reclamar la llegada de un medicamento que, según explicó Leo, aún no está disponible en todas las comunidades autónomas. De hecho, estuvo en el mes de marzo pidiendo ayuda a los políticos en el Parlamento Europeo.
“Es mi amigo y es un ser maravilloso que me ha enamorado y nos tiene enamorados a todos”, dice Rosario Flores al comienzo del vídeo, en el que anima a difundir el mensaje para que el tratamiento llegue “ya” a quienes lo necesitan. Leo explica con enorme serenidad que ese medicamento puede cambiar la vida de muchos niños y ayudarles a recuperar momentos de normalidad que ahora no tienen. La cantante pide movilización social y reclama que se agilicen los trámites para que ese avance médico esté cuanto antes al alcance de todos los pacientes.
Sus palabras resumen la importancia de aligerar estos plazos para que Leo y el resto de niños, que sufren esta enfermedad, puedan tener lo antes posible una vida más digna.
- La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Andalucía: de las lluvias al calor anómalo y otra vez al frío
- La Junta enfrentará en las próximas semanas hasta 160 denuncias de mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama
- El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto para la construcción de la torre de VPO en Miraflores tras fuertes protestas vecinales
- Una Semana Santa de retrasos: ranking de las hermandades que más incumplieron los horarios establecidos
- Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras
- Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro
- A pleno sol y en obras para cruzar del centro a la Feria de Sevilla: los nuevos toldos del Puente de San Telmo se alargan a mayo
- Guía de deducciones fiscales de Andalucía en la declaración de la renta de 2026: academias de inglés, gimnasios, mascotas o celiaquía