Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, conmueve a Rosario Flores y al Sevilla FC: "Fue un tesoro estar con él"

"Para nosotros fue un tesoro pasar un rato con él". Esas son las palabras que le ha dedicado Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, a Leo, el niño sevillano con piel de mariposa. El joven de 12 años ha despertado una gran oleada de cariño en las últimas horas tras la visita a la ciudad deportiva del equipo rojiblanco. Alexis Sánchez, junto al resto de compañeros de vestuario, le otorgó un balón y una camiseta firmada por toda la plantilla, en un gesto lleno de sensibilidad en las redes sociales del club.

Además, el técnico ha querido dedicarle unas palabras muy emotivas en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Atlético de Madrid. "La verdad que una persona así te demuestra que todos los días se levanta a luchar una enfermedad, a luchar, a sobreponerse a algo que la vida le ha dado. La verdad que todavía me erizo. Fue muy emocionante para mí, es la verdad", concluyó el míster.

El emotivo encuentro con Rosario Flores

No ha sido el único momento emotivo para Leo en esta semana. Hace unos días, compartió un vídeo con Rosario Flores en el que se atrevió a bailar junto a ella por bulerías. La artista no solo se mostró especialmente cercana con el pequeño, sino que además aprovechó su altavoz para reclamar la llegada de un medicamento que, según explicó Leo, aún no está disponible en todas las comunidades autónomas. De hecho, estuvo en el mes de marzo pidiendo ayuda a los políticos en el Parlamento Europeo.

“Es mi amigo y es un ser maravilloso que me ha enamorado y nos tiene enamorados a todos”, dice Rosario Flores al comienzo del vídeo, en el que anima a difundir el mensaje para que el tratamiento llegue “ya” a quienes lo necesitan. Leo explica con enorme serenidad que ese medicamento puede cambiar la vida de muchos niños y ayudarles a recuperar momentos de normalidad que ahora no tienen. La cantante pide movilización social y reclama que se agilicen los trámites para que ese avance médico esté cuanto antes al alcance de todos los pacientes.

Noticias relacionadas

Sus palabras resumen la importancia de aligerar estos plazos para que Leo y el resto de niños, que sufren esta enfermedad, puedan tener lo antes posible una vida más digna.