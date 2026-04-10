Los nuevos microparkings de Sevilla siguen en el aire: el Ayuntamiento no ha encontrado aún empresas dispuestas a construirlos

Más tiempo para buscar empresas que se hagan cargo de las obras de los nuevos microparkings de Los Remedios y El Provenir. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la ampliación en 22 días naturales del plazo para la presentación de la documentación tras no registrar ofertas al respecto. El proyecto prevé la construcción de seis nuevos aparcamientos ante los problemas de estacionamiento en la ciudad.

"No se perjudica en cualquier caso el derecho de terceros, al no haberse presentado aún ninguna oferta". Así lo ha indicado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, aludiendo a "la complejidad de la documentación requerida para el proyecto". La construcción de los nuevos microparkings requiere "la participación y coordinación de distintos servicios técnicos", así como la realización de estudios previos, verificaciones y reacciones internas que garanticen la adecuada calidad técnica con el fin de favorecer "la concurrencia efectiva del licitador".

Las empresas que decidan concurrir a este proceso de licitación podrán presentar ahora sus ofertas hasta el próximo lunes 4 de mayo a las 13:30 horas. La modificación atiende a la petición formulada al respecto por las empresas interesadas que, sin embargo, no han presentado ninguna oferta por el momento. Los cambios se adecúan al expediente correspondiente, ya que la ampliación de plazos que se propone es de 22 días y no excede de la mitad del plazo que se amplía (45 días).

Casi 1.000 nuevas plazas de aparcamiento

Estos aparcamientos ocuparán una superficie de 23.631,87 m2, con la previsión de que cada uno tenga entre 100 y 150 plazas. Desde el Ayuntamiento de Sevilla realizaron una estimación por cada zona que sitúa el valor medio de la plaza en torno a los 34.000 euros. El Gobierno local licitó en febrero cinco parcelas por más de 360.000 euros para que las empresas adjudicatarias construyan las 945 plazas que venderán luego a los vecinos. Según anunció el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, los promotores contarán con una condición clave: deberán poner en venta las plazas a los vecinos de estos barrios y sus zonas circundantes de forma prioritaria.

La localización de los seis nuevos microparkings en la zona de Los Remedios y El Porvenir, que recoge el proyecto del Ayuntamiento, se distribuye de la siguiente manera:

Calle Virgen de Luján , en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento.

, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento. Calle Virgen de la Antigua , entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.

, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva. Calle Bogotá , entre Felipe II y Pedro Salinas.

, entre Felipe II y Pedro Salinas. Calle Felipe II , entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre

, entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre Calle Felipe II , entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria.

, entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria. Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.

Las operaciones tienen un valor total de mercado de más de 32 millones de euros. Además, el coste de las inversiones necesarias sumará unos 25 millones de euros sin contar todos los gastos de financiación y trámites. Las empresas, en sus ofertas, deberán determinar el número de plazas máximas que pueden construir, las que van a reservar a personas con discapacidad o a vehículos eléctricos y el precio al que se ofertarán de acuerdo con un plan de negocio.