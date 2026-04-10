OBRAS
Los nuevos microparkings de Sevilla siguen en el aire: el Ayuntamiento no ha encontrado aún empresas dispuestas a construirlos
La Junta de Gobierno local aprueba extender 22 días más el plazo de presentación de documentos "al no haberse presentado aún ninguna oferta"
Más tiempo para buscar empresas que se hagan cargo de las obras de los nuevos microparkings de Los Remedios y El Provenir. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la ampliación en 22 días naturales del plazo para la presentación de la documentación tras no registrar ofertas al respecto. El proyecto prevé la construcción de seis nuevos aparcamientos ante los problemas de estacionamiento en la ciudad.
"No se perjudica en cualquier caso el derecho de terceros, al no haberse presentado aún ninguna oferta". Así lo ha indicado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, aludiendo a "la complejidad de la documentación requerida para el proyecto". La construcción de los nuevos microparkings requiere "la participación y coordinación de distintos servicios técnicos", así como la realización de estudios previos, verificaciones y reacciones internas que garanticen la adecuada calidad técnica con el fin de favorecer "la concurrencia efectiva del licitador".
Las empresas que decidan concurrir a este proceso de licitación podrán presentar ahora sus ofertas hasta el próximo lunes 4 de mayo a las 13:30 horas. La modificación atiende a la petición formulada al respecto por las empresas interesadas que, sin embargo, no han presentado ninguna oferta por el momento. Los cambios se adecúan al expediente correspondiente, ya que la ampliación de plazos que se propone es de 22 días y no excede de la mitad del plazo que se amplía (45 días).
Casi 1.000 nuevas plazas de aparcamiento
Estos aparcamientos ocuparán una superficie de 23.631,87 m2, con la previsión de que cada uno tenga entre 100 y 150 plazas. Desde el Ayuntamiento de Sevilla realizaron una estimación por cada zona que sitúa el valor medio de la plaza en torno a los 34.000 euros. El Gobierno local licitó en febrero cinco parcelas por más de 360.000 euros para que las empresas adjudicatarias construyan las 945 plazas que venderán luego a los vecinos. Según anunció el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, los promotores contarán con una condición clave: deberán poner en venta las plazas a los vecinos de estos barrios y sus zonas circundantes de forma prioritaria.
La localización de los seis nuevos microparkings en la zona de Los Remedios y El Porvenir, que recoge el proyecto del Ayuntamiento, se distribuye de la siguiente manera:
- Calle Virgen de Luján, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento.
- Calle Virgen de la Antigua, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.
- Calle Bogotá, entre Felipe II y Pedro Salinas.
- Calle Felipe II, entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre
- Calle Felipe II, entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria.
- Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.
Las operaciones tienen un valor total de mercado de más de 32 millones de euros. Además, el coste de las inversiones necesarias sumará unos 25 millones de euros sin contar todos los gastos de financiación y trámites. Las empresas, en sus ofertas, deberán determinar el número de plazas máximas que pueden construir, las que van a reservar a personas con discapacidad o a vehículos eléctricos y el precio al que se ofertarán de acuerdo con un plan de negocio.
- La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Andalucía: de las lluvias al calor anómalo y otra vez al frío
- La Junta enfrentará en las próximas semanas hasta 160 denuncias de mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama
- El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto para la construcción de la torre de VPO en Miraflores tras fuertes protestas vecinales
- Una Semana Santa de retrasos: ranking de las hermandades que más incumplieron los horarios establecidos
- Sevilla prepara su Feria a contrarreloj: portada al 95%, una nueva calle ya abierta y últimos retoques entre lluvias y obras
- Tres provincias andaluzas, en aviso por lluvias este miércoles mientras llega una masa de polvo africano que traerá lluvia de barro
- A pleno sol y en obras para cruzar del centro a la Feria de Sevilla: los nuevos toldos del Puente de San Telmo se alargan a mayo
- Guía de deducciones fiscales de Andalucía en la declaración de la renta de 2026: academias de inglés, gimnasios, mascotas o celiaquía