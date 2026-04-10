La rehabilitación de la antigua sala Bandalai se retrasa más de un año y su reapertura se aplaza al menos hasta finales de 2027

La reforma de la antigua discoteca Bandalai, aún en un aparente estado de abandono pese al proyecto firmado en 2021 para su transformación, se aplaza más de un año a petición de la Fundación SSG, que será la engargada de convertir la que fuera sala de ocio de la Avenida de María Luisa en un nuevo centro de formación, investigación y divulgación de la salud. La Junta de Gobierno Local aprueba este viernes una ampliación del plazo previsto para las obras y la puesta en servicio del edificio. El acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación SSG en julio de 2021 contemplaba elaborar y acometer un proyecto de rehabilitación con una inversión de 2,5 millones de euros, un plazo de ejecución de cinco años y un plazo de utilización de 75 años desde su formalización. Es decir, tendría que estar finalizada la obra este verano, pero finalmente el margen llegará hasta finales de 2027, es decir, unos 15 meses más para la concesionaria.

Dentro del acuerdo se especificaba que la no construcción o puesta en servicio del edificio en el plazo de cinco años (que están a punto de cumplir), o que se dejara de destinar para el objetivo de la concesión durante dos años, podría dar potestad al Ayuntamiento a acordar la resolución de la cesión y su reversión. Sin embargo, lejos de llegar a este extremo, la Gerencia de Urbanismo concedió licencia de obra a la Fundación SSG a finales del pasado mes de enero, dando así luz verde para comenzar a acometer los trabajos.

Estas labores de rehabilitación, según confirmaron fuentes municipales a El Correo de Andalucía, se limitaron en los primeros tres años a obras de reparación y consolidación, que se sumaron a la ejecución de trabajos previos de limpieza y adecuación del edificio. Ahora, cuando se llega a los cinco años del acuerdo firmado, estas fuentes confirman que en un informe de Gerencia de Urbanismo con fecha del 16 de marzo de 2026, elaborado por la unitad técnica del Servicio de Patrimonio para comprobar el estado de las obras, se constata que estas obras se encuentra ya iniciadas.

Edificio de la antigua discoteca Bandalai, vallado y con la lona de la Fundación SSG / Jorge Jiménez

El Gobierno de José Luis Sanz ha optado por dar continuidad a la concesión actual, aclarando a este periódico que no se trata de una nueva concesión ni un cambio de destino del inmueble, sino una respuesta a la solicitud de prórroga planteada por la propia concesionaria dentro del marco ya existente. Además, se desmarca de "retrasos de la empresa concesionaria a la hora de realizar la obra" y asegura que "no son responsabilidad del Ayuntamiento" y además la concesión viene de una etapa anterior, la socialista. El expediente a través del cual se resuelve la petición especifica que se solicitaron informes técnicos oportunos a la Gerencia de Urbanismo para verificar los motivos alegados por la entidad solicitante en relación con la tramitación de la licencia de obras.

Además, según añaden estas mismas fuentes, la Fundación SSG también había solicitado una ampliación de la duración total de la concesión, pero la Junta de Gobierno rechaza esta petición por cuestiones legales. "El expediente señala que no procede acceder a esa ampliación porque el plazo máximo de las concesiones demaniales está fijado en 75 años. Por tanto, lo que se aprueba es exclusivamente una ampliación del plazo para las obras y la puesta en servicio del edificio, pero no de la vigencia total de la concesión".

El centro de investigación prometido

En julio de 2021 el Ayuntamiento de Sevilla acordó la cesión gratuita del inmueble a la Fundación SGG con un plazo de utilización de 75 años desde su formalización. Después, el inmueble revertirá al Ayuntamiento con todas sus construcciones y edificaciones en adecuadas condiciones para su uso, y el concesionario deberá abandonarlo y dejarlo libre y vacío.

Dentro del proyecto que se presentó inicialmente estaba prevista la creación de aulas de formación y e-learning, espacios expositivos, una escuela de emergencias sanitarias, programas de inserción laboral, áreas de investigación y aplicación de nuevas tecnologías. Entre los objetivos estaba divulgar y fomentar el conocimiento de la recuperación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores en espacios y eventos públicos, desde mercados de abastos hasta la Semana Santa o la Feria de Abril.

El proceso de rehabilitación incluye mantener la configuración, la volumetría, las fachadas y la imagen general del edificio. Las fachadas exteriores sí deben ser remozadas, la cubierta restituida a su estado original, y conservarse los accesos existentes mejorando la accesibilidad de las personas usuarias de sillas de ruedas, entre otras actuaciones.

Por tanto, la intervención se limitará a la redistribución y asignación de usos a las distintas plantas y a la rehabilitación integral de la envolvente, demolición de los elementos decorativos de las actividades anteriores, redistribución arquitectónica con tabiques y mamparas, y la dotación de nuevas instalaciones y equipamiento adecuado a los futuros usos.

Esta rehabilitación se antoja necesaria por el estado actual de abandono del edificio, con andamios, vallas, y repleto de desperfectos. Ubicado en el número 4 de la avenida de María Luisa, este edificio de la Exposición Iberoamericana de 1929 fue hace casi 100 años el Pabellón de Cristal. Pero en los últimos años pasó a ser discoteca. Y de discoteca, a la ruina. Por eso, el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación SSG se pusieron de acuerdo para rehabilitar el edificio, aunque desde 2021 esta intervención ha sido prácticamente inexistente, también por la lentitud para obtener el visto bueno de la Comisión de Patrimonio.