Pedro Vázquez, influencer gastronómico: "Así se hace el solomillo al whisky, uno de los platos típicos de la Feria de Sevilla"

Con el fin de la Semana Santa, los sevillanos ya tienen la vista puesta en su próxima gran cita: la Feria de Abril, que este año se celebrará del 21 al 26 de abril, aunque el arranque real llegará en la tradicional noche del pescaíto, que será el lunes 20 de abril. Una festividad que estará llena de baile, música y, como no, la mejor gastronomía. Y para poder realizar uno de los platos más emblemáticos de la feria, el solomillo al whisky, el influencer gastronómico sevillano, Pedro Vázquez, ha mostrado el paso a paso para realizarlo en apenas unos minutos.

"Hemos acabado la Semana Santa y ya estamos a menos de dos semanas para la feria, así que hoy hacemos solomillo el whisky, que es uno de los platos más típicos de la feria", ha señalado el creador de contenido en su perfil, en el que acumula miles de seguidores con sus vídeos de recetas de todo tipo de platos.

Ingredientes necesarios para preparar solomillo al whisky

En esta ocasión, ha sido el momento del solomillo al whisky, para el que es necesario utilizar solomillo de cerdo, patatas, limón, sal, ajo, pimienta y whisky.

El primer paso a seguir es cortar el solomillo en medallones y echarlos a la sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra para "sellarlos". Una vez que ya se ha conseguido este paso, habrá que sacarlos de la sartén y reservarlos.

Cómo hacer la salsa con ajo, limón y whisky

Aprovechando el jugo que ha dejado la carne en la sartén, se debe echar una cabeza de ajos "enteros, sin pelar ni nada" y, tras moverlos para que tomen color, se añadirá el jugo de un limón. Tras mover la mezcla, hay que añadir el whisky, que se puede sustituir por coñac o cualquier otro licor del que se disponga.

El truco para espesar la salsa y darle más sabor

"Y ahora, esperar a que se evapore un poquito el alcohol", señala el creador de contenido mientras remueve la salsa para evitar que se pegue.

El siguiente paso a realizar es añadir un poco de harina para que la salsa se espese y cocinarlo todo a fuego flojo para que se cocine pero no se queme.

Cuándo añadir el caldo, la pimienta y la carne

"Ahora le agregamos un poquito de caldo de carne y movemos ahí, para que se integre todo bien", recalca el influencer sevillano, que asegura que también hay que añadir "un poquito" de pimienta negra.

Cuando la salsa haya espesado, es el momento de volver a introducir los solomillos de cerdo a la sartén para mezclarlos con la salsa y que tome su sabor, tras lo que hay que probar la mezcla y comprobar si es necesario añadirle sal.

El emplatado final con patatas fritas y salsa melosa

Para completar este plato, se pueden realizar patatas fritas cortadas en forma de bastón. "Y ahora, ya emplatamos", afirma el creador de contenido, que aconseja coger la salsa y viernes sobre la carne y las patatas para que les impregne de sabor.

"Mira qué pinta, ha quedado perfecto. La salsa, melosita, sus patatas fritas, los ajos... Espectacular", señala el creador de contenido sobre esta receta que permite disfrutar de "uno de los platos más típicos de la Feria de Sevilla" en casa y tras apenas unos minutos en la cocina.