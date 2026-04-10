PLANES
Pescaíto frito gratis este sábado en un pueblo de Sevilla: así es el plan para celebrar la Feria de Abril por adelantado
El municipio ofrecerá actuaciones de música en directo y servicio de barra con tapas y bebidas
A poco más de una semana de que arranque una de las fiestas más emblemáticas de toda Sevilla, su Feria Abril, los sevillanos y visitantes miran con ansia el calendario a la espera de que llegue esta cita que se celebrará del 21 al 26 de abril, pero que arrancará realmente un día antes, el lunes 20 de abril, con la tradicional noche del pescaíto. Sin embargo, un municipio de la provincia se ha adelantado a esta fecha y celebrará su propia noche del pescaíto este mismo sábado.
Se trata de Valencina de la Concepción, que regalará de forma totalmente gratuita pescaíto frito a sus vecinos y visitantes mientras disfrutan de una jornada repleta de música y gastronomía.
Pescaíto frito gratis y ambiente festivo desde las 21.00 horas
"Será una noche mágica que tendrá la Feria como protagonista", recalcan desde el propio Ayuntamiento de Valencina de la Concepción sobre este evento que se celebrará este sábado a partir de las 21.00 horas.
Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar de pescaíto frito gratis, además de las actuaciones en directo de los grupos Amigos de Gines y Menta y Romero, que se desarrollarán a partir de las 22.00 horas.
Música en directo y una barra con tapas y bebidas
Además, para quienes quieran acompañar el pescaíto con bebida o diversas tapas, el Consistorio también instalará una barra para que puedan disfrutar de los mejores sabores por apenas unos euros.
"Ven a pasar una noche inolvidable llena de música, baile y buen ambiente", señala el Ayuntamiento, que anima a los vecinos de la localidad y de toda la provincia a disfrutar de "pescaíto frito gratis" mientras disfrutan de las actuaciones en directo y el mejor ambiente.
Los conciertos y degustaciones, en la carpa municipal
Tanto la degustación de pescado gratuita como los conciertos y el servicio de catering se celebrarán en la carpa municipal de la localidad, que se llenará durante toda la noche del mejor ambiente.
Así, este sábado, Valencina de la Concepción dará el pistoletazo al calendario de ferias sevillano que tendrá en la próxima Feria de Abril de la capital su principal referente y tradición.
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