Desmantelan un cultivo de marihuana con casi mil plantas en las Tres Mil Viviendas

La Policía Nacional ha vuelto a asestar un golpe más a los cultivos de marihuana indoor en las Tres Mil Viviendas. En esta ocasión, los efectivos policiales han detenido a una persona e intervenido cerca de mil plantas de cannabis "que se encontraban ocultas en tres inmuebles" de este barrio de Sevilla, tal como han informado este viernes desde el Cuerpo.

"La investigación se inició a principios del año en curso gracias a informaciones, recabadas por los propios agentes en su lucha contra este tipo de cultivos, que apuntaban a la posible existencia de varias plantaciones ilícitas en distintos inmuebles de las Tres Mil Viviendas", explican desde la Policía Nacional. "Tras diversas gestiones indagatorias y una vez que los investigadores habían localizado e identificado las viviendas sospechosas, establecieron un complejo operativo policial, que finalizó con la entrada y registro de las mismas".

Como resultado de este operativo, los agentes incautaron "cerca de mil plantas de marihuana, con un peso aproximado de unos 80 kilos". También se decomisaron "numerosos elementos utilizados para el cultivo, como lámparas de calor, extractores, transformadores y ventiladores, además de otros elementos destinados a favorecer el crecimiento de las plantas y a disimular el olor característico que desprenden las mismas".

A raíz de estos hechos, y en el marco de esta operación Empire, la Policía Nacional detuvo a una persona "por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, a quien puso posteriormente a disposición judicial, junto a los efectos incautados", tal como apuntan desde el Cuerpo, que recuerda a los ciudadanos "que pueden aportar de forma totalmente anónima cualquier información relacionada con el tráfico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es".