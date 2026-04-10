El PSOE exige soluciones a los retrasos y daños a viviendas en la rehabilitación municipal en Alcosa: "Es una chapuza"

Los daños que se han producido en las viviendas y los retrasos que acumulan las obras de rehabilitación de los bloques de Encina Real en Alcosa han llevado al PSOE a pedir "soluciones urgentes" al gobierno municipal de José Luis Sanz ante una ejecución del proyecto que han calificado como una "chapuza". "Los vecinos llevan dos años sufriendo en sus edificios las molestias de unas obras de rehabilitación que acumulan retrasos y que les han provocado inundaciones, humedades y derrumbes en sus techos", apuntó el concejal socialista Juan Tomás Aragón.

En este sentido, el PSOE criticó también el retraso acumulado dado que los trabajos, "que debían terminar en febrero de 2026" se han aplazado al menos hasta septiembre. "Es un sufrimiento para los vecinos que llevan con interminables molestias en su rutina". A juicio del concejal socialista esta demora está provocada por una "falta de seguimiento efectivo de los trabajos por parte del Ayuntamiento pese a constatar el incumplimiento de los plazos por parte de la empresa adjudicataria". Estas demoras derivaron en la apertura de un expediente aunque, como pudo comprobar este periódico, la penalización aprobada a la empresa constructora no llegó a hacerse efectiva.

El proyecto de rehabilitación de Alcosa

La rehabilitación de 14 bloques de la plaza Encina del Rey contó con una inversión del 4,7 millones de euros. Un importe sufragado en base a un acuerdo entre el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana -que aportó 2,4 millones de euros-, la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento -1,1 millones-, y el propio Ayuntamiento de Sevilla (1,2 millones de euros). Los vecinos, por su parte, asumen únicamente el 6,86% del coste del proyecto, equivalente a 1.163 euros en cada caso.

Los trabajos finalmente se encargaron por 4,1 millones de euros a la empresa Gyocivil con un plazo de ejecución de 18 meses. Aquella adjudicación tuvo lugar en junio de 2024, tal como anunció el Gobierno local de Sevilla. Es decir: hace ya 21 meses. De hecho, recientemente el PSOE elevó al Pleno municipal una propuesta en la que instaba "a la finalización urgente de las obras de rehabilitación de la plaza de Encina del Rey, que acumula retrasos por mala gestión".

Quejas por los daños en las lluvias

A raíz de las lluvias que asolaron buena parte de Andalucía en los primeros meses de este año, se vieron afectados tres bloques de la plaza Encina del Rey que se encontraban en obras y sufrieron desperfectos, como confirmaron a este periódico varios vecinos afectados. Así, hubo viviendas con paredes abombadas y tabiques llenos de humedades. También hay fotografías en las que se aprecian pinturas totalmente levantadas e incluso algunos techos caídos.

Por su parte, desde el Ayuntamiento explican que "se protegió con lonas la cubierta, pero una noche con temporal de lluvia y viento se soltaron y hubo filtraciones de agua en unas 3-4 viviendas, que se van a arreglar". "Además, han llegado otras quejas por humedades, que entendemos son por condensación, en pisos que no están en la última planta", precisan fuentes municipales, que añaden que "se está elaborando un informe por parte de la Dirección de Obra" sobre las viviendas afectadas por esta actuación.

Retraso en las obras

En junio de 2024 se adjudicó una rehabilitación millonaria a la empresa Gyocivil SAU, que tenía hasta el 26 de febrero de 2026 para concluir las obras. Ese plazo ya expiró, así que con las nuevas estimaciones, los trabajos se alargarán como mínimo seis meses más.

"La previsión para la finalización de las obras es septiembre", precisan desde el Ayuntamiento de Sevilla a El Correo de Andalucía. Es decir: medio año más tarde de la fecha tope fijada en un principio. De hecho, fuentes municipales apuntan que "se va a solicitar un aumento de plazo". A preguntas de El Correo de Andalucía, desde Gyocivil (Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU) no han transmitido ninguna valoración al respecto.