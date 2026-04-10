Corte total de la A-49 en dirección a Huelva: retenciones kilométricas por el incendio de un camión a la altura de Castilleja de la Cuesta

El incendio de un camión en la A-49 está provocando una importante retención vial a la salida de Sevilla en dirección a Huelva. Según ha informado Emergencias 112, sobre las 16:15 horas han empezado a recibir las primeras llamadas, en las que alertaban de una importante columna de humo que se veía en la zona del Aljarafe. Desde el mismo lugar, conductores detallaban que se trataba de un camión que había salido ardiendo a la altura de la salida de Castilleja de la Cuesta, imposibilitando la circulación en dicha vía.

Desde ese momento, ha quedado cortada en su totalidad la A-49 con sentido a Huelva desde el punto kilométrico 2, lo que en pocos minutos ha provocado una retención que llegaba hasta Camas. Según los mismos usuarios, tal como confirma el 112, se trata de un incendio sin heridos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, Guardia Civil y también de mantenimiento de carreteras.

Advertencia de la DGT / DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT), por su parte, ha informado de incidencias importantes en la A-49 a su paso por la provincia de Sevilla debido a la presencia de vehículos detenidos que están afectando gravemente a la circulación.

En concreto, desde las 16:08 horas se registra una incidencia en el punto kilométrico 2,2 de la A-49, a la altura de la salida hacia Castilleja de la Cuesta y Tomares. El aviso, con nivel de servicio rojo, indica que todos los carriles se encuentran afectados en sentido Huelva, lo que está provocando importantes retenciones en este tramo.

Por su parte, la Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha informado de su intervención en el aparatoso incendio de un camión en la salida 2 de la A-49, en sentido Huelva. La corporación local se ha cordinado con los efectivos de Bomberos del Aljarafe y de la Guardia Civil que se han desplazado hasta el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

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Según ha detallado la Policía Local, el suceso se ha saldado sin daños personales, por lo que solo hay que lamentar daños materiales. Como consecuencia de esta incidencia, el tráfico está siendo especialmente denso en la Calle Real de la localidad sevillana, por lo que se recomienda paciencia a los conductores que circulan por este entorno.