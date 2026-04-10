Sevilla afronta su Feria de abril "más cara" con subidas de precios que superarán el 10% en algunas casetas

Aunque la Feria de Sevilla siempre es la misma, la preparación de las casetas es una larga travesía que, según sus titulares, cada año se está llenando de más obstáculos que superar. Las cuestas cada vez son más empinadas y la cosa tiene pinta de ir a peor, sobre todo cuando llegue la ampliación con más de 200 casetas en 2027. Los preparativos están llenos de luces y sombras, cuentan desde Ática, la Asociación de Titulares de Casetas. Confían en tener una preferia tranquila, con familiares y amigos. Pero a la vez lamentan dificultad para encontrar mano de obra especializada y el incremento de precios, que algunos hosteleros consultados cifran "en un 10%".

"Todos los años sube el precio, es una constante y no sabemos dónde va a parar. Sube el material, la mano de obra, la comida, la bebida, hay que pagar impuestos, etcétera. Todos los años tenemos ese problema", cuenta a El Correo de Andalucía el presidente de Ática, Cristóbal Tripero. "Todo es más caro. Va ligado al incremento de la cesta de la compra. La Feria de Sevilla nos va a salir más cara", coincide Álvaro Alés, vocal de esta asociación, que apunta que no es tanto problema con encontrar montadores porque siempre existen contactos de confianza o recomendaciones, sino más bien por la hostelería.

Cristóbal Tripero expone que esta situación se explica por varias razones. "Todo sube y todo suma. Todo es un efecto mariposa", lamenta. "El problema es encontrar mano de obra para atender a las casetas que tenemos. Es la ley de la oferta y la demanda, y si encima se consolida la ampliación de la Feria, tendremos más dificultades de las que ya tenemos. Hay menos gente especializada. Y además la hostelería que viene al Real es gente que viene de fuera de la provincia y tiene problemas para alojarse. Tienen que quedarse en sus propias furgonetas, no es humano que duerman en un coche. Vienen de pueblos y tienen que buscarse la vida", analiza. Por eso considera que "cada vez es más difícil que el empresario venga a Sevilla" para la Feria.

Para Tripero, tiene difícil solución, pese a haberlo hablado con el Ayuntamiento. "¿Qué se puede hacer? ¿Montamos una escuela de hostelería?", se pregunta, reconociendo incluso habérselo planteado en la asociación. "Los que atienden a las casetas, hosteleros o caseteros, están a 30 o 40 kilómetros de Sevilla. Tienen que alojarse, hacer acopio de materiales, etc. Los restaurantes también absorben mucho personal", continúa explicando.

El dilema de subir los precios en carta

Desde el sector de la hostería es voz autorizada Miguel Rodríguez, propietario del catering Coina, que apuesta por repercutir el aumento de los costes en el consumidor final: "No merece la pena subir uno o dos euros más, así no atraes a la clientela", señala. "Yo he decidido mantener los mismos para este 2026", asegura Rodríguez, con 38 años a sus espaldas de trabajo tras las barras de la Feria de Sevilla.

Aunque también hay quien opta por incrementarlos: "Nosotros trasladaremos a la carta el tanto por ciento que haya subido cada producto: la cerveza, la comida…", afirma Juan Sojo, propietario del catering que lleva su nombre. "En general, los precios han subido un 10% con respecto a la pasada Feria", asegura Sojo, con más de dos décadas de experiencia en el Real.

"El año pasado no subimos casi nada, pero ahora sí se ha incrementado casi todo", apunta el dueño del catering Juan Sojo, al frente de tres casetas en Sevilla. "De hecho, cada botella de vino cuesta ahora 20 céntimos más cara. En total, la caja te cuesta ahora 2,50 euros más", subraya este hostelero.

Una preferia para rematar las casetas y distrutar con la familia

Para estos titulares de casetas, la preferia es innegociable, pero con su modelo. "Antes quedabas los domingos para rematar la decoración, era tradición, y con el nuevo modelo se había perdido. Había que hacerlo un viernes, con más dificultades con el trabajo, los niños en los colegios, o caos de tráfico. Se hizo de manera improvisada pensando en la hostelería", afirma Álvaro Alés. "Nosotros iremos el domingo", confirma, como ya ocurriera el año pasado cuando se recuperó el formato de martes a domingo con la noche de Pescaíto el lunes.

"La preferia es algo normal porque es un periodo para que los socios terminen de preparar sus casetas y disfruten con sus familias. Es la prefereia que nosotros entendemos. La preferia de estar con familia y amigos es nuestro modelo. Otra cosa es que haya quien aproveche para tener más días de fiesta", valora por su parte, Cristóbal Tripero.

Ambos representantes de Ática valoran positivamente todo el dispositivo municipal durante la Feria de 2025. "Es impresionante. Todo lo coordina bien el Ayuntamiento en materia de limpieza o seguridad", afirma Álvaro Alés. "Funcionó de forma fantástica, desde los cuerpos de seguridad, limpieza, la caseta de los niños perdidos, Tussam, etc. Esperemos que este año vaya en esa línea", coincide Cristóbal Tripero, quien sí echó en falta durante el montaje más limpieza o seguridad. Este año la preferia coincidirá con la final de la Copa del Rey de fútbol (sábado 18 de abril), pero este confía en que el Ayuntamiento estará "pendiente" para que no haya incidentes.

En cuanto al modelo corto, de sábado a domingo, la Asociación de Titulares de Casetas celebra que se haya regresado a él. "Estaba claro que tantos días no había cuerpo ni cartera que lo aguantara. Tampoco con los recursos del Ayuntamiento. Eran dos días más que se incorporaban al calendario y el actual ya estaba consolidado", dice Tripero. "Creemos que es el modelo correcto. Nosotros contratamos a montadores, a hosteleros, ponemos la decoración... Y pagarlo más días, es peor. Además antes se colapsaba, con todo tipo de turismo, de despedidas de soltero, gente de toda España. Era un caos", cuenta Alés.

Y antes de la Feria, el pregón

Precisamente una de las citas ya clásicas de la preferia es el pregón que anuncia esta festividad, que organiza cada año la Asociación de Titulares de Casetas. "Como marca el calendario y la tradición, la Semana Santa abre paso a la Feria, y esta vez su pregonero, José Antonio Rodríguez, será quien dé paso al de la Feria, a cargo de Cristóbal Cervantes", subrayan desde Ática.

El pregón se celebrará el próximo 15 de abril en CaixaForum, con Cristóbal Cervantes como protagonista. "Una voz que representa como pocas esa Sevilla que se cuenta, que se recuerda y que se transmite. No es casual tampoco la elección. Frente a la inmediatez de nuestro tiempo, Cervantes pertenece a esa generación que ha hecho del oficio de narrar una forma de preservar la memoria", destacan desde la Asociación de Titulares de Casetas.