Sevilla repavimentará la Carretera de Su Eminencia desde el 13 de abril: habrá desvíos y un carril bici de 610 metros

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, va a proceder a repavimentar la Carretera de Su Eminencia para solucionar todos los desperfectos y problemas que presenta el firme de esta importante vía de comunicación, en el extremo sur de la ciudad. Estas deformidades y patologías en el pavimento se han intensificado además en los últimos meses como consecuencia de las intensas lluvias producidas el pasado invierno y cuyos efectos se han sumado a las sucedidas el año anterior.

Las obras, que comenzarán el próximo lunes 13 de abril y terminarán previsiblemente el viernes 17, afectarán en concreto al tramo que discurre entre la Glorieta que enlaza con la Avenida de la Paz y la rotonda que comunica por un lado con calles del Polígono Sur como Luis Ortiz Muñoz o la Celestina y, por otro, sirve de acceso a las instalaciones del Real Club Pineda.

Con un importe de 357.000 euros, el proyecto redactado incluye no sólo la renovación de todo el firme con betunes y mezclas de mejor calidad para incrementar su resistencia, sino que contempla también la construcción de un carril bici de 610 metros de longitud para dar continuidad al que discurre en paralelo a esta arteria de comunicación. Para dar cabida a esta infraestructura, se ocupará parte del arcén contrario como carril de circulación, espacio que se reforzará con una capa de aglomerado asfáltico en el nivel intermedio de 8 cm de espesor.

Con motivo de esta actuación se han dispuesto con la delegación de Movilidad los desvíos de tráfico oportunos y los itinerarios de circulación alternativos, que se establecerán principalmente a través de las calles Luis Ortiz Muñoz y Escultor Sebastián Santos, además de por viarios como Victoria Domínguez Cerrato, Orfebre Cayetano González y Padre José Sebastián Bandarán.

Los trabajos se desarrollarán en todo momento en horario diurno, entre las 7:00 y las 20:00 horas.

Otras obras en el entorno de la carretera de Su Eminencia

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, inició el pasado 23 de febrero las obras de renovación de las redes de abastecimiento de la Glorieta Los del Río, ubicada en el distrito Bellavista-La Palmera. La actuación se desarrollará en esta plaza ubicada entre la carretera de Su Eminencia y la avenida Manuel Siurot, con un plazo de ejecución estimado de dos meses y medio, por lo que su finalización está prevista para mediados del mes de mayo.

Esta actuación, que tiene como objetivo mejorar el servicio prestado, incluye, además, la sustitución de parte de la valvulería de la avenida Manuel Siurot y de la carretera de Su Eminencia. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 175.070 euros, no supondrán la interrupción del suministro de agua, ya que contemplan la instalación de redes auxiliares que garantizarán la continuidad del servicio.

Además de la renovación de las infraestructuras hidráulicas, el proyecto incluye mejoras en la accesibilidad de las calles afectadas. Para la ejecución de los trabajos será necesario realizar cortes parciales del tráfico rodado, mientras que para garantizar el tránsito peatonal se instalarán pasarelas provisionales que permitirán el acceso a viviendas y comercios durante el desarrollo de las obras.