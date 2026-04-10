Estas son las horas en las que más lloverá en Sevilla este sábado 11 de abril según la Aemet

El tiempo en Sevilla dará un giro a lo largo de este sábado, 11 de abril, con una jornada marcada por la inestabilidad creciente y un claro protagonismo de la lluvia en la segunda mitad del día. Esta situación se va a repetir en media Andalucía, donde se prevé un fin de semana en el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos amarillos por lluvia, tormentas y fenómenos costeros.

Según la previsión de la Aemet, la mañana comenzará con cielos variables, alternando intervalos de nubes altas y claros, pero será a partir del mediodía cuando la nubosidad vaya en aumento hasta dejar un panorama prácticamente cubierto.

Además, la Aemet mantiene activo el aviso amarillo -peligro bajo- por lluvias y tormentas desde las 15:00 horas y hasta que culmine la jornada, a las 00:00 horas del domingo. La alerta coincide con el tramo horario en el que más lluvia se espera en la capital hispalense.

Las precipitaciones, que apenas aparecerán durante la madrugada en forma débil y puntual, ganarán intensidad conforme avance la jornada. De hecho, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con chubascos que irán de débiles a moderados y que podrían intensificarse durante la noche, cuando se esperan acumulaciones más destacadas. Además, no se descarta la presencia de tormentas, con una probabilidad que alcanza el 70% en las horas centrales y finales del día.

En cuanto a las temperaturas, el día comenzará con valores suaves, en torno a los 13-15 grados durante la mañana, para ascender progresivamente hasta alcanzar una máxima de 26 grados a media tarde. Sin embargo, este ascenso será breve, ya que a partir del final de la tarde los termómetros iniciarán un descenso acusado coincidiendo con la llegada de las lluvias, situándose en torno a los 16-18 grados durante la noche. La sensación térmica seguirá una evolución muy similar.

Evolución del tiempo durante el sábado

Madrugada (00:00 - 08:00): Cielos cubiertos y nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas entre 13 y 16 grados. Probabilidad de lluvia del 45%.

Cielos cubiertos y nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas entre 13 y 16 grados. Probabilidad de lluvia del 45%. Mañana (08:00 - 12:00): Alternancia de nubes altas y claros, con tendencia a aumentar la nubosidad. Temperaturas en ascenso de 13 a 20 grados. Probabilidad de lluvia baja, en torno al 35%.

Alternancia de nubes altas y claros, con tendencia a aumentar la nubosidad. Temperaturas en ascenso de 13 a 20 grados. Probabilidad de lluvia baja, en torno al 35%. Primeras horas de la tarde (12:00 - 16:00): Cielos que pasan rápidamente a cubiertos. Temperaturas entre 20 y 26 grados. Probabilidad de precipitaciones en aumento, alcanzando el 100%.

Cielos que pasan rápidamente a cubiertos. Temperaturas entre 20 y 26 grados. Probabilidad de precipitaciones en aumento, alcanzando el 100%. Tarde (16:00 - 20:00): Ambiente inestable, con cielos cubiertos y lluvias débiles a moderadas. Temperaturas en descenso de 26 a 19 grados. Probabilidad de lluvia del 100%.

Ambiente inestable, con cielos cubiertos y lluvias débiles a moderadas. Temperaturas en descenso de 26 a 19 grados. Probabilidad de lluvia del 100%. Noche (20:00 - 23:59): Lluvias más intensas y persistentes, con acumulaciones destacadas. Temperaturas entre 16 y 19 grados. Probabilidad de precipitaciones del 75%.

El sábado estará claramente condicionado por la llegada de la lluvia a partir del mediodía, tras una mañana relativamente tranquila. Las temperaturas alcanzarán valores casi veraniegos en las horas centrales, pero caerán con rapidez conforme avance la tarde y se generalicen las precipitaciones. En definitiva, una jornada de contraste en Sevilla, con un inicio apacible que dará paso a un escenario plenamente inestable y pasado por agua.