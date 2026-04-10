La última Feria de Sevilla antes de la ampliación: "Estamos muy convencidos de que el próximo año habrá 200 casetas más"

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene su hoja de ruta para que la Feria de Abril cuente en 2027 con más de 200 casetas nuevas. Lo dijo el delegado de Fiestas Mayores a principios de semana y el portavoz del Gobierno local ha vuelto a manifestarlo públicamente este viernes. El proyecto debe aún contar con el visto bueno del Gobierno de España, a quien se han solicitado los terrenos de forma gratuita, pero desde el ejecutivo municipal confían en que "no pongan ninguna pega" al respecto, aunque desde Moncloa aún no se han pronunciado públicamente. Una vez que se formalice la cesión, el plan del Ayuntamiento es licitar una concesión para que empresas privadas ejecuten y gestionen esa parte del recinto.

Así lo ha declarado en la mañana de este lunes el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local. "La ampliación de la feria se va a hacer", ha afirmado con rotundidad. En cambio, el ejecutivo de Pedro Sánchez debe dar luz verde al proyecto, ya que es el propietario de los terrenos afectados por esta ampliación donde se contemplan 220 casetas nuevas y un obligado retranqueo de la zona de las atracciones. El Ayuntamiento aprobó solicitar a la Delegación Especial de Economía y Hacienda la cesión de los terrenos de Los Gordales, en el barrio de Los Remedios, con una superficie de 552.225 metros cuadrados, un 10% más de la que cuenta el recinto ferial actualmente.

Moncloa aún "no ha contestado" oficialmente, aunque en el Ayuntamiento asumen estar tranquilos y confiados en que el proyecto sea una realidad en la Feria de 2027, que se celebrará del martes 13 al domingo 18 de abril. Juan Bueno asegura que están "completamente convencidos que el Gobierno central no pondrá ninguna pega". De hecho, en el último año el Consistorio ha venido conversando e intercambiando documentación con el Gobierno, avanzando en la tramitación, aunque la petición oficial no se realizó hasta el pasado mes de febrero.

No obstante, las obras no pueden empezar hasta que finalice el desmontaje de la Feria de este año y se prolongarían hasta dos meses antes del inicio de la próxima edición, esto es, hasta mediados de febrero de 2027. "Seguimos nuestra hoja de ruta y trabajamos en poder iniciar las obras lo más pronto posible una vez termine la Feria de Abril de 2026", subrayó a principios de semana el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Según el pliego de condiciones referido a los trabajos del presente año, el desmontaje culminará el 30 de junio. Por ahora, los plazos que maneja el Ayuntamiento son culminar la fase administrativa del proyecto -con la licitación del mismo- pasando posteriormente a la recepción de ofertas y su adjudicación. Además, desde el Gobierno local afirman que aún no pueden estimar el coste definitivo del proyecto.

Diálogo con todos los sectores implicados

Una ampliación de estas características conlleva el correspondiente diálogo con todos los sectores implicados: desde presidentes de casetas a responsables de las atracciones. "Será una cuestión que abordaremos evidentemente cuando termine esta feria", ha matizado el portavoz del Gobierno municipal. Según ha comentado, desde el área de Fiestas Mayores ya han iniciado conversaciones con los implicados en el Real de Los Remedios, aunque se intensificarán al término de la celebración de este año.

"En principio, no hay nada importante que ponga en peligro esa ampliación", de hecho, asegura que han mostrado cierta "satisfacción" de que se produzca la reforma dando paso a una nueva configuración del recinto ferial. "Problemas no va a haber ninguno". Igualmente, ha sacado pecho del trabajo que han llevado a cabo en los últimos años preparando la zona en materia de suministro eléctrico para que la nueva Feria sea una realidad en 2027.

Hasta 220 casetas nuevas y 27 reubicaciones

Con todo esto, la Feria quedaría ampliada en un 10% más de la superficie con la que cuenta actualmente y daría lugar a 220 casetas nuevas y la reubicación de otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, una zona en la que actualmente se ubican atracciones. La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio. Con esta reordenación el recinto ferial ganará cuatro nuevas calles que recibirán nombres de toreros, como en el resto del real. El alcalde José Luis Sanz ya dejó caer en alguna entrevista que una de las vías podría ser bautizada con el título del diestro cigarrero Morante de la Puebla.

La redacción del proyecto de ampliación parte de un Estudio de viabilidad para la ampliación del recinto ferial de Sevilla en régimen de concesión de obras presentado por las constructoras Martín Casillas, Carmocon y Esasur. Según este documento, las obras necesitarán una inversión estimada de 80 millones de euros. La obra se realizará mediante la colaboración público-privada. En este sentido, el concurso establecerá una concesión de los terrenos por 28 años, en los que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 2,9 millones de euros.