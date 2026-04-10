Viviendas desde 420 euros: el Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo para optar a 32 VPO en alquiler en Torreblanca

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha abierto el plazo de inscripción para optar a 32 viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicadas en Torreblanca. Las viviendas, acogidas dentro del Programa del Plan Vive de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030, de alquiler de Régimen General, están divididas en dos promociones, Torre Augusta y Torre Rosario, de dieciséis viviendas cada una. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 16 de abril a las 14.00 horas.

El residencial Torre Rosario contará con dieciséis viviendas de tres dormitorios. Una de ellas, estará a adaptada para personas en silla de ruedas. Por otro lado, Torre Augusta contará con cuatro viviendas de dos dormitorios y doce viviendas de tres dormitorios, de las cuales tres de ellas está adaptada para personas en silla de ruedas.

Requisitos para optar a estos alquileres

Las viviendas se adjudicarán a unidades familiares que no superen cuatro veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en el caso de Torre Augusta, mientras que 3,5 veces si nos referimos a Torre Rosario. La adjudicación, en régimen de alquiler protegido, será mediante sorteo público, en el que para participar no será necesario estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla hasta el momento del contrato del alquiler.

Además, se adjudicarán conforme a diferentes cupos:

Dos viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida.

Una vivienda correspondiente al 10% destinada al cupo de víctimas de violencia de género (con medidas en vigor).

Dos viviendas destinadas al grupo de especial proyección de unidades familiares con menores a cargo.

Dieciocho viviendas para el cupo de jóvenes menores de 40 años.

Nueve viviendas destinadas al cupo general.

Para ordenar a los participantes que optan a los diferentes cupos, se realizarán tres sorteos de manera independiente. El primero será para la vivienda destinada a Víctimas de Violencia de Género. Seguidamente, se sorteará las dos viviendas adaptadas a persona con movilidad reducida y, por último, se sortearán las 29 viviendas restantes. Es importante saber que la participación en cada uno de los sorteos no es excluyente. Se deberá realizar una sola inscripción eligiendo los cupos para los que se cumpla los requisitos.

Un requisito indispensable para la adjudicación de una vivienda será acreditar la suficiencia de recursos económicos para poder llevar una vivienda independiente con un grado adecuado de autonomía, que supone que el importe destinado al alquiler no supere, en carácter general, el 30% del total de los ingresos de la unidad familiar. Esto será comprobado previamente a la adjudicación definitiva a la vivienda.

Dentro del sorteo de las viviendas de cupo general tendrán preferencias en la adjudicación las personas que lleven al menos dos años empadronados en Sevilla, aquellas que hayan estado empadronadas en Sevilla durante cinco años en cualquier momento anterior y aquellos trabajadores que tengan un puesto de trabajo o actividad profesional en la ciudad durante los últimos tres años.

Precios de alquiler y plazos

Las viviendas son ofrecidas en régimen de alquiler con los siguientes precios:

Torre Augusta | Dos dormitorios con trastero: 425 euros .

. Torre Augusta | Dos dormitorios con trastero y garaje: 500 euros.

Torre Rosario | Tres dormitorios con trastero: 515 euros.

Torre Rosario | Tres dormitorios con trastero y garaje: 590 euros.

El plazo de inscripción queda abierto hasta el 16 de abril a las 14.00 horas. A partir de ese momento comenzará el proceso de adjudicaciones, publicándose el listado provisional y la apertura del plazo de alegaciones el día 20 de abril. El 23 de abril finalizará el plazo de alegaciones y, el 29 de abril, se publicará el listado definitivo. El 30 de abril se realizará el sorteo ante fedatario público.