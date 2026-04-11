El Aeropuerto de Sevilla se refuerza para atender a 10 millones de viajeros: "En algún momento llegará una gran ampliación si el tráfico así lo justifica"

En el horizonte del Aeropuerto de Sevilla no está prevista una gran ampliación a corto plazo. No se acometerá una reforma de envergadura, entendiéndose como la construcción de un edificio anexo o una nueva pista. Sí se harán importantes ampliaciones separadas, donde se han detectado mayores urgencias. "Esa gran ampliación en algún momento tendrá que llegar si el tráfico así lo justifica", explica Sergio Millanes, director del Aeropuerto de San Pablo, a El Correo de Andalucía. De momento, el tráfico, según datos de febrero de 2026, es de 785.021 pasajeros al mes, con una media diaria de más de 28.000 usuarios. Esto representa un 8,5% más en comparación con el mismo periodo de 2025, año en el que se batieron récords históricos de viajeros (9.686.487) y vuelos (73.141).

El Aeropuerto de Sevilla, el noveno de España por tráfico de pasajeros, siempre ha fijado en los 10 millones de viajeros al año su capacidad límite, cifra que está cerca de alcanzarse. Sin embargo, Millanes prefiere matizar esta cifra y niega que esté afectando a la calidad de los servicios que se ofrecen. "Los 10 millones es una cifra teórica que se da como un envolvente de la capacidad del Aeropuerto, pero nosotros la medimos realmente en capacidad horaria, y podemos procesar por hora unos 2.750 pasajeros en la terminal. Por eso la cifra de los 10 millones deja de tener sentido, porque nosotros estamos creciendo mucho y lo estamos haciendo curiosamente en horas valle", explica.

Esta "senda de crecimiento" a la que se refiere el director del Aeropuerto supone "llenar horas ociosas". "Tenemos esa suerte de que no se está anotando ese gran crecimiento, no está teniendo un perjuicio en los servicios y la calidad", afirma. Por eso no cree que se estén recibiendo pasajeros por encima de las posibilidades de las instalaciones y esa gran ampliación "en algún momento tendrá que llegar si el tráfico así lo justifica".

Interior del Aeropuerto de Sevilla / Marina Casanova

Obras por separado en vez de una grande

Sergio Millanes explica a este periódico la estrategia del Aeropuerto de Sevilla para los próximos años. "Lo que tenemos es un conjunto de servicios encadenados que damos al pasajero, como los accesos, el aparcamiento, la parada de taxis, la zona de facturación, la zona del filtro, la zona de embarque, etc. Todos esos servicios tienen una capacidad, y podemos calcular con mucha certeza cuál es la que tiene cada uno de esos pequeños subsistemas", describe. Así, en los que están viendo "una capacidad más cercana a ese tope, estamos haciendo una ampliación".

"Estamos viendo cuáles son esas cosas que hay que ampliar, y las estamos ampliando o las vamos a ampliar en los próximos años. Todo ello dentro de nuestra planificación para garantizar que nunca seamos un efecto limitador en el tráfico y en las visitas que se hacen a Sevilla", continúa Millanes. "Nosotros consideramos que el aeropuerto es un ente vivo y lo estamos ampliando a medida que se va necesitando. Miramos siempre con luces largas, no mes a mes. Sabemos que el aeropuerto tiene una tendencia grande de crecimiento y por eso ya están planificadas un montón de actuaciones para evitar que todo esto sea un problema", añade.

Sergio Millanes Vaquero, Director del aeropuerto de Sevilla / Marina Casanova

Aun así, voces como el mismo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han reclamado al ministro Óscar Puente una inversión importante para ejecutar una gran ampliación, lo cual difiere del criterio que explican desde el Aeropuerto de Sevilla. "Queda mucho mejor decir que vamos a hacer un pedazo de aeropuerto, enorme, con un edificio nuevo, pero nosotros hacemos pequeños escalones que van haciendo crecer un poco esa capacidad", razona Millanes, ya que "un edificio nuevo es una gran inversión para satisfacer los siguientes 20 años" y "al final de un periodo de ampliación siempre vas a estar un poquito más justo y al principio de un periodo de ampliación vas a estar un poco más holgado".

Reformas en el aparcamiento o la zona VIP

Entre esas obras que pueden ayudar a descongestionar las instalaciones está la renovación de los accesos, la ampliación del parking P2 (adjudicada por 10 millones de euros), o la obra de la sala VIP. "El Aeropuerto se está ampliando constantemente. Nosotros cuando estamos en obras estamos ya pensando en las siguientes oleadas. Sabemos perfectamente las necesidades y lo único es ver el momento justo para que se vayan encajando", insiste este directivo.

La construcción un edificio modular en el aparcamiento de larga estancia del Aeropuerto de Sevilla (P2) permitirá generar en torno a 600 plazas más en un nuevo inmueble con tres plantas de altura. Paralelamente, está la renovación del sistema de climatización y de la zona de accesos, una nueva pasarela de embarque, reformas en los aseos, una plataforma de gestión energética, la ampliación del control de seguridad, un simulador de fuego y un plan fotovoltaico que mejorará la sostenibilidad del complejo, de aquí a 2031.

En el caso de la nueva sala VIP, por ejemplo Millanes considera que ya cuenta como "ampliación" porque supone "ampliar la terminal". "No es una nueva Sala VIP que vamos a poner aquí en un hueco. Se hace un edificio que se pega al aeropuerto y luego lo conectamos con la propia terminal. El edificio crece por esa ampliación y deja libre también el espacio que tenía ahora la actual Sala VIP. Seguimos creciendo", abunda.

Aena comunicó en febrero que el Aeropuerto de Sevilla contará con una inversión de 235,2 millones de euros para el período entre 2027 y 2031. Millanes valora que se ha "multiplicado casi por cuatro el volumen inversor" y le parece una cantidad "suficiente" y "adecuada a las necesidades que tenemos".

Una nueva terminal de carga en Sevilla

Pero sobre todo, se confía en la construcción de una terminal de carga: "Va a liberar la plataforma de aviación comercial". "A mí me ilusiona muchísimo", asegura Millanes. "Es un tema que se habla poco y tiene un impacto mayor de lo que la gente piensa", continúa. Para él, San Pablo está en un escalón alto en cuanto a carga aérea dentro de los aeropuertos de España, detrás de aquellos que se dedican exclusivamente a la carga como Vitoria y Zaragoza u otros como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y algunos insulares.

"Vamos a hacer una gran inversión en una nueva plataforma. Vamos a urbanizar una zona separada de lo que es la zona actual de pasajeros, porque la terminal de carga está ahora en la entrada del Aeropuerto y vamos a hacer una nueva plataforma, se va a construir una terminal en esa zona", destaca Sergio Millanes, de forma que se va a "racionalizar el uso del Aeropuerto en cuanto a carga comercial y a versión ejecutiva".