Las atracciones aceleran los trabajos de montaje para abrir desde el sábado de la preferia de Sevilla

La Feria de Sevilla arrancará oficialmente el lunes 20 de abril por la noche, una vez pase la tradicional cena de Pescaíto y se ilumine todo el Real. Pero la actividad en Los Remedios comenzará unos días antes, desde el fin de semana previo. En las casetas se aprovechará para rematar los últimos detalles del montaje y tendrán lugar las habituales escenas de reuniones de socios con sus familiares y amigos. La conocida preferia. Y en la calle del Infierno, ya el viernes se realizarán las pruebas y el sábado abrirán oficialmente las atracciones, según confirman a este periódico fuentes municipales y del sector. Es decir, habrá tres días de atracciones antes de que empiece la fiesta.

Como ha podido comprobar El Correo de Andalucía, los trabajos son intensos para finalizar la instalación de las atracciones en los últimos días, cuando apenas queda una semana para que estén en funcionamiento. Los también llamados cacharritos están a medio montar, por eso se aprovecha el buen tiempo y la ausencia de lluvia para acortar plazos y llegar con los deberes hechos a ese viernes en el que se comprobará que todo funciona correctamente.

"Necesitamos muchos días porque las atracciones tienen que pasar todas las inspecciones para su puesta en marcha. Son muchas cosas que ajustar", reconoce Enrique Rubio, propietario de la empresa Atracciones de Feria Andalucía, que se encarga de la instalación de varias de las que forman parte de la Feria de Sevilla y de otras muchas más. Esta voz autorizada en el sector reconoce que cada año este montaje se vuelve más complicado por las particularidades del negocio y las dificultades para encontrar mano de obra.

Para Enrique Rubio, se trata de un tipo de empleo sacrificado que cada vez menos gente está dispuesto a realizar por la dificultad para la conciliación familiar. "Tenemos mucha dificultad para encontrar mano de obra para nuestro gremio. Es complicado encontrar personas adecuadas porque estamos fuera de casa mucho tiempo, con ferias distintas, y encima compaginarlo con la vida familiar", razona. Todo esto hace, sumado al incremento de requisitos en la normativa laboral apunta, que la mano de obra se encarezca más.

Subida de precios y hasta un 25% menos de recaudación

Todo ello, metido en una coctelera, desembocará en una previsible subida de precios, que todavía se tiene que decidir en los próximos días. "Será una diferencia simbólica", vaticina Rubio. "Tenemos costes muy altos de mano de obra, proyectos, tasas, certificación de montajes, etcétera", razona. Además, explica que el cambio de modelo del año pasado, del largo de sábado a sábado al corto de martes a domingo, ya les pasó factura a nivel de recaudación y este año todo hace pensar que será algo similar.

"Perdimos días de recaudación, con más días de Feria son más ingresos. Por ejemplo si hay jornadas de lluvia, cuentas con menos margen para compensar, te perjudica porque no tienes días de recuperación", lamenta. De hecho, en 2025 asegura que la recaudación fue entre un 20 y un 25% menor por el cambio de modelo, y esperan que la de dentro de una semana sea parecida.

También debido al cambio de formato, que deja de sábado a lunes un tramo de tres días de preferia durante el fin de semana, describe Enrique Rubio que el ambiente es más parecido al de un parque de atracciones. "La afluencia no es la misma. Esos días aprovechan los padres para ir con los niños antes de ir a las casetas durante el resto de la semana. Por eso son días en los que viene más un público infantil y no es tanto como un día de Feria normal".

Así será el fin de semana de preferia de Sevilla

Desde el sábado 18 hasta el lunes 20 tendrá lugar la preferia de Sevilla. Durante esos días, como ocurriera el año pasado, el Ayuntamiento de Sevilla garantizará unas condiciones mínimas de seguridad, limpieza y electricidad. "¿Hay Policía Local en los días previos a la Feria que son días de montaje? Sí. ¿Hay limpieza los días previos a la Feria? Sí ¿Hay seguridad? Sí. ¿Hay controles incluso mayores? ¿Por qué? Porque ahí está Bomberos de una manera mucho más especial, está Emasesa de una manera mucho más especial, porque son días de montaje y, por lo tanto, son días de mucho riesgo", explicó el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía.

Según Alés, "la mayoría de los incendios que se producen en la Feria se producen en la preferia. Por lo tanto, las medidas de seguridad son muy altas. No estamos hablando de servicios mínimos. Estamos hablando de que en la Feria hay un dispositivo extraordinario. Y lo que hay en los días previos a la Feria es un servicio acorde a lo que allí está ocurriendo, que es un montaje".

Además, ese sábado 18 de abril es la final de la Copa del Rey de fútbol entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que tendrá lugar en el estadio La Cartuja. Esta coincidencia puede conllevar que aficionados se trasladen al Real. "Es algo en lo que vamos a trabajar, claro", explicaba Alés. "Si hay que montar algún dispositivo especial para que las aficiones no se trasladen hasta allí o se trasladen de una manera ordenada y mínima, o incluso no se le permita el acceso, pues trabajaremos en ello", adelantaba el concejal del PP.

Donde no faltará ambiente es en las casetas. "La preferia es algo normal porque es un periodo para que los socios terminen de preparar sus casetas y disfruten con sus familias. Es la preferia que nosotros entendemos. La preferia de estar con familia y amigos es nuestro modelo", explica Cristóbal Tripero, presidente de Ática, la Asociación de Titulares de Casetas. Entre las atracciones y los socios de las casetas el fin de semana previo a la Feria de Abril se llenará de ambiente antes del pistoletazo de salida.