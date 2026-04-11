La AUGC denuncia que los graves altercados en Cantillana "afloran las graves carencias de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla"

Los graves sucesos ocurridos en las últimas fechas en Cantillana preocupan a algunos de los miembros de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles cree que estos hechos han sacado a la palestra "la extrema precariedad de la plantilla" en la localidad sevillana, no siendo "un caso aislado, sino que es extrapolable a la realidad de toda la provincia".

La AUGC ha reflejado su "profunda preocupación" ante la reciente escalada de violencia y el clima de tensión social en Cantillana". A través de un comunicado que "la situación de inseguridad en la localidad aflora las graves carencias de plantilla", algo que vienen denunciando en toda la región.

"Resulta inadmisible la situación de la plantilla destinada al servicio de seguridad ciudadana de patrulla para dar cobertura a una población que supera los 12.000 habitantes", se quejan los agentes del Instituto Armado. "Cuando se produce una crisis de seguridad de este tipo, afloran de inmediato las graves carencias de plantilla existentes en toda la Comandancia. La falta de efectivos estructurales obliga a la institución a depender de refuerzos temporales que no solucionan el problema de fondo de los municipios sevillanos", insisten.

Trabajo "ejemplar", dotación "insuficiente"

La asociación de los miembros del Instituto Armado reucerda que "a pesar de esta alarmante falta de personal, el trabajo de los agentes ha sido ejemplar. Por parte de esta reducida plantilla se han logrado esclarecer diversos delitos relacionados con estos incidentes y se ha procedido a numerosas detenciones, sumando otras adicionales realizadas en colaboración con otras unidades. Esta labor ha sido reconocida directamente por la ciudadanía, habiendo recibido felicitaciones formales de ciudadanos afectados".

Cabe recordar que los hechos registrados en Cantillana están relacionados con "robos con violencia, asaltos mediante la técnica del mataléon, y atracos a mano armada, con incidentes con armas de fuego en comercios locales, como el ocurrido el pasado Domingo de Resurrección". Esto llevó a una situación de inseguridad en la que los vecinos trataron de tomarse la justicia por su mano.

"La falta de presencia policial suficiente ha derivado en intentos de justicia por mano propia", denuncia la AUGC. "Contar con una plantilla mermada impide cubrir turnos de vigilancia efectiva 24 horas en un entorno con batallas campales y lanzamientos de piedras", insisten.

La asociación subraya a través de un comunicado que el esfuerzo de los agentes disponibles "se ve frustrado por un sistema que permite que los delincuentes regresen a las calles en pocas horas tras ser puestos a disposición judicial. Esta sensación de impunidad, sumada a la escasez de patrullas operativas en la provincia, genera un miedo constante en la población".

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"Como asociación decana y mayoritaria, AUGC reclama un refuerzo estructural inmediato en la Comandancia de Sevilla. No se puede garantizar la seguridad con dispositivos puntuales; es necesario un incremento real de la plantilla profesional para patrullar con seguridad y eficacia", finaliza el comunicado.