El Cuponazo de la ONCE deja más de 6 millones de euros en Dos Hermanas con diez cupones premiados en el Polígono La Isla

El Cuponazo de la ONCE ha dejado una lluvia de millones en Dos Hermanas. El sorteo celebrado este viernes 10 de abril ha repartido 6.360.000 euros en la localidad sevillana, donde se ha vendido la serie agraciada con seis millones de euros y otros nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno. El vendedor que ha llevado la fortuna hasta el municipio nazareno ha sido Francisco Meléndez, que vendió los boletos premiados en el entorno del Polígono La Isla.

La mayor parte del premio, según apunta el propio vendedor, podría haberse repartido en una empresa de materiales de hierro de este polígono industrial, aunque uno de los cupones premiados también habría ido a parar a una vecina de la barriada de Las Portadas, habitual jugadora de la terminación 8. Por el momento, sigue sin conocerse quién se ha llevado la serie agraciada con los seis millones de euros, el premio más importante que ofrece la ONCE en su sorteo estrella de los viernes.

Francisco Meléndez, vendedor de la ONCE desde 2013 y habitual en la barriada de Vistazul, reconocía tras conocer el resultado que no daba crédito a lo ocurrido. Según relata la nota de la ONCE, ya durante la noche del viernes comenzó a recibir llamadas de números desconocidos y, al principio, pensó que se trataba de publicidad. Finalmente atendió una de ellas y descubrió que había repartido el mayor premio del Cuponazo de la ONCE. "Yo también llevaba otro 8 pero no era ese, pero me alegro más que si me hubiera tocado a mí", afirmó orgulloso tras saber que había repartido la fortuna.

Francisco Meléndez, el vendendor de la ONCE que ha repartido el Cuponazo en Dos Hermanas / ONCE

A las puertas de su jubilación, Meléndez reconoce que soñaba con dar un premio importante antes de retirarse. "Me quedan cinco años para jubilarme, precisamente ayer le dije a un cliente que quería dar algo grande antes de jubilarme y mira... no pensaba dar tanto premio aunque todos los días se piensa", señala. Para él, más allá del dinero, lo más valioso de su trabajo sigue siendo el contacto diario con sus clientes. “Lo más gratificante es el trato con la gente”, resume.

Me quedan cinco años para jubilarme, precisamente ayer le dije a un cliente que quería dar algo grande antes de jubilarme y mira... no pensaba dar tanto premio aunque todos los días se piensa Francisco Meléndez — Vendedor de la ONCE

Además del gran premio repartido en Dos Hermanas, el sorteo del 10 de abril también ha dejado otros 400.000 euros en La Línea de la Concepción, en Cádiz, con diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, y 360.000 euros en Málaga, a las puertas de las Urgencias del Clínico Universitario Virgen de la Victoria, donde se vendieron otros nueve cupones premiados a las cinco cifras. En total, el Cuponazo ha repartido más de 7,1 millones de euros en Andalucía entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.

En el conjunto de España, este sorteo ha distribuido nueve millones de euros en premios mayores entre cinco comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. El Cuponazo de la ONCE, que se celebra cada viernes, ofrece por tres euros un premio de seis millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado y otros premios adicionales con el formato "por los lados puedes ser ganador".