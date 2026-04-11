La DGT avisa a los conductores de Sevilla: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra

Multas de hasta 600 euros y la retirada de 6 puntos del carnet. Estas son las sanciones a las que se enfrentan los conductores sevillanos que no respeten la normativa y realicen un adelantamiento dentro de un túnel si no se cumplen los requisitos establecidos para que esta maniobra esté permitida.

Así lo ha asegurado la propia la Dirección General de Tráfico (DGT), que afirma que estos adelantamientos dentro de un túnel se consideran infracciones graves por el peligro que supone para la seguridad vial, a excepción de una situación concreta en la que sí se podrán realizar.

La única excepción que permite esta maniobra dentro de un túnel

De ese modo, el artículo 87 del Reglamento General de Circulación establece que queda prohibido adelantar "en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal «Túnel» (S-5) en los que solo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar".

Por ello, el conductor solo podrá adelantar en un túnel "si hay más de un carril en su sentido de circulación", tal y como recalca la DGT.

Por qué está prohibido adelantar en túneles de un solo carril

La razón de esta restricción está en el riesgo que supone invadir el sentido contrario en un espacio con menor visibilidad y menos capacidad de reacción como son los túneles o los pasos inferiores.

Esa misma situación se da también en otros puntos de la vía donde la visibilidad es reducida, como curvas, cambios de rasante, pasos de peatones, intersecciones, pasos a nivel y zonas próximas a todos ellos.

En todos ellos, los adelantamientos resultan peligrosos para la ciudadanía y los conductores, por lo que están prohibidos.

Cuándo sí se puede adelantar sin ser sancionado

Sin embargo, los adelantamientos sí se pueden realizar cuando el túnel cuenta con dos o más carriles para cada sentido de la marcha, ya que no es necesario invadir el carril contrario y no existe riesgo de colisión frontal como en los tramos con una sola vía por sentido.

Para aquellos conductores que realicen estos adelantamientos en los túneles con un solo carril por sentido, la normativa es tajante: se enfrentan a cuantiosas sanciones tanto económicas como de pérdida de puntos.

El propio Reglamento General de Circulación es claro al respecto, y afirma: "Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves".

Multa económica y retirada de puntos del carnet por estos adelantamientos

En estos casos, los conductores se enfrentarán a multas económicas de hasta 600 euros, además de a la pérdida de 6 puntos del carnet si la maniobra genera peligro o invade el carril contrario.

Si se produce un accidente a causa de estos adelantamientos, las sanciones podrán ser incluso mayores al considerarse un acto de conducción temeraria.

Las recomendaciones de la DGT antes de entrar en un túnel

Para adentrarse en un túnel con la mayor seguridad posible, la DGT ha mostrado una serie de recomendaciones a tener en cuenta, como prestar especial atención antes de entrar para evitar posibles accidentes.

De ese modo, ha indicado: "Si hay un semáforo rojo en la boca del túnel, no se debe entrar. Tampoco si el conductor observa que la circulación está detenida en su interior, ya que puede haber una emergencia".

Qué hacer si hay una incidencia en la entrada o dentro del túnel

En estos casos, el conductor deberá detener el vehículo antes de entrar en el túnel, dejando "una distancia prudencial respecto al coche que le precede", y encender las luces de emergencia para avisar a los vehículos que lleguen detrás.

La DGT también ha mostrado la importancia de encender las luces correspondientes antes de entrar al túnel, "por muy corto que sea", con la finalidad de ser visto y ver el resto del entorno.

Luces, gafas de sol y distancia de seguridad

"Y si lleva gafas de sol, quíteselas al entrar y póngaselas al salir, donde puede quedar deslumbrado", ha añadido el organismo.

La institución también ha reclamado a los conductores que aumenten la distancia de seguridad entre vehículos hasta que sea de, al menos, 100 metros, un límite que se aumentará hasta los 150 metros para los vehículos de más de 3.500 kilos.

La clave para evitar choques en el interior del túnel

"Como las opciones de esquivar un obstáculo son muy reducidas, lo mismo que el acceso de vehículos de emergencia, es básico evitar choques, por lo que aumentar la distancia de seguridad es fundamental", ha recalcado la DGT.

Una precaución que se debe realizar también teniendo en cuenta las dificultades de frenado en estos túneles, que suelen tener peor agarre de asfalto en comparación con las vías exteriores. Por ello, la DGT ha pedido que se mantenga una mayor separación de seguridad debido a que la distancia de frenado es mayor.