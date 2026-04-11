Parques cerrados en Sevilla este sábado: el aviso amarillo por lluvias y tormentas obliga a activar medidas preventivas

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado este sábado, a partir de las 15:00 horas, el cierre preventivo de los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal ante la previsión de lluvias y tormentas en la campiña sevillana. La decisión se adopta después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el aviso amarillo por estos fenómenos desde las 15:00 hasta las 23:59 horas.

Según ha informado el Consistorio, se trata de una medida de carácter preventivo y de anticipación al riesgo con la que se busca minimizar el posible impacto del episodio meteorológico sobre la ciudadanía. Con este cierre temporal, el Ayuntamiento pretende reforzar la seguridad en aquellos espacios más expuestos a las incidencias que puedan derivarse de la inestabilidad atmosférica prevista para esta tarde.

El Ayuntamiento ha precisado que, una vez concluya este episodio de lluvias y tormentas, los técnicos municipales realizarán la correspondiente inspección para comprobar el estado de las instalaciones afectadas. Tras esa revisión, y si no existen riesgos, se retomará la normalidad y se procederá a la reapertura de los espacios cerrados.

Aviso amarillo por lluvia y tormenta

El tiempo ha cambiado notablemente este sábado, 11 de abril, en Sevilla. La jornada se ha vuelto más inestable con el paso de las horas y, según la Aemet, la lluvia cobrará especial importancia durante la tarde. Esta situación también se dejará sentir en buena parte de Andalucía, donde se espera un fin de semana condicionado por los avisos amarillos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

Aunque la primera parte del día ha arrancado con un cielo cambiante, con alternancia de nubes altas y algunos claros, a partir del mediodía, la nubosidad irá aumentando progresivamente hasta dejar cielos prácticamente cubiertos en la capital sevillana. Desde las 12:00 y hasta las 20:00 horas, la probabilidad de lluvias en la capital es del 100%.

Asimismo, la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo, de riesgo bajo, por lluvias y tormentas desde las 15:00 horas y hasta la medianoche, ya en la madrugada del domingo. Este periodo de aviso coincide, además, con las horas en las que se concentra la mayor probabilidad de precipitaciones en Sevilla.