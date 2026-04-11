La Policía Local de Sevilla denuncia estar en cuadro: madrugada con la sala del 092 sin agentes y sin controles de alcohol y drogas

La imagen deja ver la Sala del 092 de Sevilla con una sola persona atendiendo llamadas. La instantánea fue tomada en la madrugada de este sábado 11 de abril. "Sin policías, así estuvo anoche la sala del 092", denuncia en las redes sociales el sindicato CSIF: "La sala se cerró y solo se atendieron servicios del 112 a través del Cecop". Durante la mañana de este sábado, la situación no es mucho mejor: "Sólo dos policías locales y un oficial para atender a una ciudad de más de 700.000 habitantes".

Santiago Raposo, delegado sindical del CSIF en la Policía Local de Sevilla, explica que "este fin de semana estamos viviendo otro episodio más del caos y la desorganización que se vive en la Policía Local de Sevilla". "La falta de agentes que tienen unidades como el Centro de Control de la Policía provocó que anoche la sala del 092 permaneciera cerrada", insiste.

Raposo reconoce que están "entrando nuevos agentes en el cuerpo". Sin embargo, el Ayuntamiento "olvida" que otros se están "jubilando". Por lo tanto, el número sigue siendo insuficiente.

La queja es clara: no hay policías para el centro de control, pero sí para los eventos. "Los fines de semana, ante la falta de policía, la Jefatura tiene que nombrar refuerzos, pero para este ayuntamiento los eventos tienen preferencia sobre el funcionamiento de la policía. Se nombran refuerzos para la calle, pero no se refuerza la unidad que tiene que coordinar a los policías que están en la calle", insiste Raposo.

Desde el Sindicato de Policía Local de Sevilla también han denunciado esta situación. "Nadie en el 092, nadie en el Centro de Control, nadie asignando servicios, nadie en la Inspección de Guardia. Si llamas, nadie lo cogerá. Si pasa algo, puede que no haya quien lo gestione. Esto ya no es falta de organización, esto es poner en riesgo a los ciudadanos y a los propios policías. Sevilla no puede funcionar así. ¿De verdad nadie va a asumir responsabilidades?", se preguntan desde el sindicato.

Creen desde el SPLS que esta "es la consecuencia directa de una falta de plantilla estructural que se viene denunciando desde hace años. Menos policías, menos recursos… y ahora directamente sin nadie al mando en servicios clave. El problema ya no es solo la seguridad en la calle, es que el sistema empieza a fallar por dentro".

Noche de "papel y boli"

La situación vivida la pasada madrugada en la sala fue inédita. "Anoche, un mando y su conductor tuvieron que irse a la sala del CECOP y desde allí atender exclusivamente los servicios que entraban por el 112", explica Raposo.

Todo esto debían anotarlo con "papel y bolígrafo", ya que "no tenían acceso al programa de gestión del 092".

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La pasada madrugada no hubo en Sevilla "controles preventivos de alcohol y droga, como viene siendo habitual desde el mes de enero". Santiago Raposo denuncia que "Sevilla es una ciudad sin ley y puedes conducir borracho o drogado teniendo la certeza de que no te vas a encontrar ningún control de la Policía Local".