El pueblo de Sevilla que celebra el 'Día del Pan' con un bocadillo gigante de jamón: también habrá actuaciones, pasteles enormes y degustaciones gratuitas

Degustaciones gratuitas, conciertos, actividades para los más pequeños e, incluso, un bocadillo gigante. Así celebrará el municipio de El Cuervo de Sevilla desde este viernes hasta el domingo el XXV Día del Pan y Feria de Muestras.

Un evento para el que contará con un extenso programa cultural y gastronómico en el que se producirán, además, exhibiciones, exposiciones vinculadas al mundo del motor y una amplia variedad de iniciativas que buscan hacer de El Cuervo de Sevilla un punto de encuentro entre vecinos y visitantes.

Tres jornadas para unir tradición panadera y actividad comercial

En el 25 aniversario de su Día del Pan y Feria de Muestras, la localidad contará con tres jornadas consecutivas en las que aunará la tradición panadera y el dinamismo comercial de la comarca con más de 40 expositores directos, además de diversas áreas de maquinaria y automoción.

Elaboración del bocadillo gigante por el ‘Día del Pan’ en El Cuervo de Sevilla durante la edición anterior / Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla

La programación del Día del Pan y Feria de Muestras arrancará este viernes a las 18.00 horas con su inauguración y apertura, a lo que seguirá a las 19.00 horas una exhibición de gimnasia rítmica, a las 20.00 horas la actuación musical de La Carbonería y a las 22.00 horas la actuación de La Banda del Pelícano.

Exposición de motos y bocadillo gigante en la jornada del sábado

Las actividades del sábado comenzarán a las 10.00 horas con la exposición de motos de carretera clásicas y actuales del Grupo Motorista El Cuervo, que se mantendrá hasta las 20.00 horas.

Tras esto, se producirá a las 12.00 horas la III Ruta de camiones, mientras que uno de los momentos más esperados de esta fiesta se celebrará a las 13.00 horas con el bocadillo gigante de jamón y aceite de oliva, cortesía de la Panadería San José Obrero.

Baile, música y un pastelito gigante durante la tarde

A las 13.30 horas se producirá la exhibición de baile El Cuervo baila, a lo que seguirá a las 16.00 horas la actuación musical Pakuki.

La gastronomía volverá a ser protagonista de la jornada con la entrega de pastelito de chocolate Nebrix gigante a las 17.00 horas, a lo que seguirá las actuaciones de Carnaval de la chirigota Los Semicuraos a las 18.00 horas, la del grupo Los Random a las 19.30 horas, la del grupo Tutumbao a las 21.30 horas y la de Les Calvizos a las 23.30 horas.

Desayuno andaluz y actividades romeras para el domingo

El domingo, por su parte, se llevará a cabo un desayuno andaluz en el que se entregarán molletes con aceite de oliva y café a las 10.00 horas, mientras que a la misma hora abrirá el Expo-Mercado de motos clásicas y la exposición en el bulevar de motos clásicas.

A las 12.00 horas se producirá una ruta de motos clásicas por la localidad, mientras que a las 13.00 horas se llevará a cabo la presentación del Cartel de la Romería y la II Gala Romera. Además, a las 13.30 horas se presentará el cartel y el pregonero de El Rocío.

Platos típicos, humor y repostería tradicional por un euro

El programa continuará a las 14.00 horas con una degustación de platos típicos tradicionales, como ajo, sopa de tomate y gazpacho, que se podrán adquirir por un ticket de un euro por persona. A esto le seguirá a las 14.30 horas la actuación del humorista Juancho Bernabé.

Las actividades continuarán a las 16.00 horas con la actuación musical Konsonikete y, a las 17.00 horas, con la degustación de repostería tradicional, como torrijas, buñuelos o espoleás, disponible también por un euro.

Actividades infantiles y clausura de las jornadas

A las 18.00 horas se celebrará la actuación musical de La Cabra Tira Al Monte, mientras que las jornadas se clausurarán a las 20.00 horas.

Este evento también contará con toda clase de actividades infantiles el sábado y domingo de 12.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Así se completa una extensa programación que busca poner el valor la gastronomía, cultura y producción de este municipio que espera recibir a centenares de asistentes durante estos tres días de feria.