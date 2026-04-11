El radar de la Aemet alerta de la llegada de una importante tormenta a Sevilla

La llegada de una tormenta a Sevilla ha puesto en alerta a buena parte de Andalucía en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Según ha advertido Aemet Andalucía a través del radar, un frente tormentoso avanza sobre la provincia sevillana mientras continúa vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Esta situación no afecta solo a Sevilla. El aviso también se mantiene activo en las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén, donde las precipitaciones podrían venir acompañadas de granizo, lo que eleva el riesgo en distintos puntos de la comunidad. La evolución de la tormenta obliga a extremar la vigilancia ante posibles incidencias relacionadas con la lluvia intensa y los fenómenos tormentosos.

Ante este episodio, las autoridades insisten en la necesidad de actuar con prudencia, especialmente en los desplazamientos por carretera. La recomendación pasa por extremar la precaución al volante, estar atentos a la evolución del tiempo y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información meteorológica.

Además, Emergencias Sevilla ha reforzado el aviso al hacerse eco de una comunicación de E112 Andalucía, en la que se alerta de la posible llegada a la capital hispalense, en la próxima hora, de una tormenta importante con presencia de granizo. Ante esta previsión, el servicio municipal ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones en sus desplazamientos y mantenga la atención ante la evolución meteorológica en las próximas horas.