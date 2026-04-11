Vestido de novia, invitados y escenario: todo sobre la boda de Carla Benjumea y Antonio Domecq en Sevilla
El enlace de Carla Benjumea y Antonio Domecq ha tenido lugar a tan solo una semana de que empiece la Feria de Abril, reuniendo a figuras destacadas de las familias Benjumea y Domecq
EP
A las puertas de la Feria de Abril de Sevilla, la ciudad se ha vestido de gala para acoger una de las bodas más destacadas de la temporada primaveral: el enlace entre Carla Benjumea Porres y Antonio Domecq León, celebrado este sábado 11 de abril en la emblemática capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Real Maestranza de Caballería. La ceremonia ha reunido a destacadas figuras de la sociedad andaluza, sellando la unión de dos influyentes familias: los Benjumea, vinculados a Abengoa, y los Domecq, referentes históricos en Andalucía.
Vestido de novia y estilo nupcial
Carla Benjumea no ha defraudado a su llegada a la iglesia donde ha descubierto el secreto mejor guardado de una boda, su vestido de novia. Un diseño clásico y romántico con encaje bordado y línea femenina con escote barco. El maquillaje escogido ha seguido la línea glow natural, con el que ha querido destacar la espectacular tiara joya con el que ha sujetado el largo velo que remataba su traje.
El enlace de Carla Benjumea con Antonio Domecq ha sido el último en la familia Benjumea Porres. La hija pequeña del expresidente de Abengoa era la única que quedaba por casarse. Sus tres hermanos mayores ya pasaron por el altar en 2015, 2016 y 2024 y ha sido este sábado cuando Felipe Benjumea ha ejercido de padrino, por última vez, de una de sus hijas.
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