Siete promotoras comprarán el suelo ofertado por el Ayuntamiento para ejecutar 1.637 viviendas en Palmas Altas, Alcosa o Cruzcampo

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó el pasado año a mayor operación municipal de venta de suelos públicos de los últimos años. El objetivo: impulsar una oferta que no da respuesta a la demanda actual de viviendas. En total, ofertó ocho parcelas en las que los promotores privados podrán construir 1.637 viviendas de las que 1.400 serán VPO. Las empresas han respondido a la iniciativa municipal, se han presentado a la convocatoria y la mesa de contratación ya ha seleccionado a las adjudicatarias una vez evaluadas todas las ofertas. En total son siete promotores quienes se harán con las distintas parcelas disponibles.

La mayor parte de las viviendas, 1.400 repartidas por cinco parcelas, están destinadas a viviendas protegidas. Están ubicadas en Crucampo, Palmas Altas o Hacienda Rosario, en Sevilla Este. Los adjudicatarios han asumido el importe de salida de esta oferta, valorada en más de 43 millones de euros, y se han comprometido a ejecutar proyectos con piscinas y zonas recreativas pero con precios adaptados a los criterios del sistema de protección oficial (limitado o de régimen general). De acuerdo con los pliegos el compromiso es que estos pisos mantengan el sistema de protección oficial durante un periodo de 30 años de acuerdo con la normativa.

De esta forma, el Ayuntamiento ha adjudicado dos parcelas en la Cruz del Campo para 913 VPO que ejecutarán las promotoras Amenabar y Orrua Itxasondo Arraiak S.A.; otras dos parcelas para para 412 VPO en Hacienda Rosario que ejecutará la Fundación Vimpyca y, por último, un suelo en Palmas Altas para 76 VPO que llevará a cabo Sotogrande Plaza.

Tres parcelas para viviendas de renta libre por 12 millones de euros

Las otras tres parcelas están destinadas a viviendas en régimen de venta libre. Éstas se sitúan en Hacienda El Rosario, Palmas Altas y Algodonera, tres de los desarrollos residenciales más importantes que afronta actualmente la ciudad. El Ayuntamiento ya ha lanzado una propuesta de adjudicación de estos terrenos, que conjuntamente suman un importe -con las alzas ofertas- de casi 12 millones de euros. Los proyectos que más puntos han obtenido dentro de la subasta municipal pertenecen a tres promotoras distintas.

118 pisos en Hacienda El Rosario

La primera parcela es la denominada RL-09 del Plan parcial del Susde-09 Hacienda el Rosario y el adjudicatario es Inversiones y Proyectos Fatec S.L. La oferta económica se eleva a los 4.812.648,04 euros (IVA excluido), mientras que el porcentaje de alza ofertado es del 14,24 %. Este barrio se ubica en Sevilla Este y ya cuenta con pisos de renta libre y VPO. El precio de salida era de 4,2 millones de euros y el objetivo era ejecutar 118 pisos.

En este caso, la promotora incluye en su proyecto la dotación de una piscina comunitaria de uso privado, así como de un local comunitario terminado. También un área recreativa infantil con superficie de materiales blandos y otra deportiva convencional tipo pistas en un espacio libre de parcela de 200 m².

117 viviendas entre Palmas Altas y Algodonera

En segundo lugar, en Palmas Altas-al sur de la ciudad- se ofertaba un suelo para 60 viviendas a un precio de salida de 3,7 millones de euros. En concreto, este segundo lote se refiere a un terreno denominado R3-5 DEL SUS-DBP-02 Palmas Altas Sur y ha sido adjudicado a Promociones y Construcciones PYC Pryconsa, S.L. La oferta económica se eleva a 4.310.000,00 euros (IVA excluido), con un porcentaje de alza ofertado del 16,75 %. El proyecto incluye una piscina comunitaria de uso privado en espacio libre de parcela de 60 m² de superficie de lámina de agua, así como un local comunitario terminado.

La última de las parcelas es la P-15 DEL ARI-DE-01 “Virgen de los Reyes” -el nuevo desarrollo en la antigua Algodonera de Alcosa-, adjudicada a Los Frailes Plaza, S.C.A, que ha ofertado por este terreno 2.801.125,00 euros (IVA excluido), con un porcentaje de alza ofertado en este caso de casi el 40%. Entre los compromisos de ejecución, también se incluye una piscina comunitaria, un local comunitario terminado y un área recreativa infantil. En este terreno, se podrán ejecutar 57 viviendas y tenía un precio de salida de dos millones de euros.