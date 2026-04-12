Un 'Movistar Arena' en La Cartuja de Sevilla: las claves de la gran transformación del auditorio Rocío Jurado

El auditorio Rocío Jurado está llamado a ser uno de los grandes recintos de masas, no solo de Sevilla, del sur de España, para acoger todo tipo de eventos, ya sea culturales, deportivos y espectáculos de diversos formatos, contenidos y aforos. El Ayuntamiento de Sevilla aprobó este viernes la admisión a trámite de un proyecto de reforma integral para recuperar el auditorio, cerrado desde 2023 y muy deteriorado tras años de abandono y varios incendios, entre ellos el de noviembre de 2024. La iniciativa, elaborada por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos y el Grupo Rusvel, plantea transformar este emblemático recinto de La Cartuja en un gran espacio multiusos.

La propuesta, que recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno Local este viernes, se basa a grandes rasgos en la instalación de una cubierta, que es uno de sus pilares esenciales, así como la ampliación de su aforo hasta los 15.339 espectadores y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos. Estas son las principales cuestiones que se derivan del proyecto, consultado por El Correo de Andalucía, que debe sacar de su crisis a este espacio que fue referencia de la Exposición Universal de 1992 celebrada en Sevilla hace ya más de treinta años.

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja / ProVenue/Heliopol

Los impulsores del proyecto y la inversión

La propuesta ha sido presentada por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos, promotora del Movistar Arena y explotadora también del Live Sur Stadium La Cartuja, junto a Grupo Rusvel, empresa vinculada al sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Rusvel alcanzó una cifra de negocio acumulada de 312 millones de euros en los últimos cinco años y, a través de su filial Heliopol, ha participado en actuaciones como el Palacio de Congresos de Sevilla, el Puerto de Málaga y el Metro de Granada.

La inversión inicial prevista asciende a 34.999.750,50 euros, es decir, ronda los 35 millones de euros. Esa cuantía es la base económica sobre la que los promotores justifican tanto la dimensión de la actuación como la necesidad de una concesión administrativa de larga duración.

Cambios y mejoras en el nuevo auditorio

El proyecto persigue crear un "espacio multiusos, flexible y adaptativo" capaz de albergar desde grandes conciertos hasta formatos más pequeños y exclusivos. La actuación contempla una rehabilitación integral del inmueble, con uno de sus elementos clave en la instalación de una cubierta, además del cierre total de las cuatro fachadas. También se prevé una mejora de la acústica para conciertos y espectáculos, así como la modernización completa del recinto.

Además, dentro de las mejoras, se encuentra la creación de múltiples salidas para garantizar evacuaciones rápidas y seguras y en la implantación de un sistema antiavalanchas que optimice la circulación del público. La seguridad aparece así como uno de los ejes de la reforma, junto a la cubierta, la acústica y la modernización integral del inmueble.

Capacidad para más de 15.000 espectadores

La reforma elevará el aforo hasta los 15.339 espectadores. Con esa capacidad, la propuesta consultada este periódico asegura que el auditorio pasaría a convertirse en uno de los espacios de estas características con mayor aforo del sur de España, e incluso sus promotores lo presentan como el futuro recinto cerrado más grande del sur del país.

Este cambio sustancial no solo dará grandeza al espacio con su una reforma arquitectónica. También se considera importante la recuperación de uno de los legados de la Expo 92. La idea es devolver a Sevilla un gran recinto para espectáculos y, al mismo tiempo, rescatar del abandono un edificio emblemático de la Cartuja.

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja / ProVenue/Heliopol

Impacto económico, beneficio turístico y generación de empleo

Además, la rehabilitación del auditorio supondrá un impacto económico superior a 220 millones de euros sobre el Producto Interior Bruto de Andalucía, tomando como referencia el Movistar Arena de Madrid. Los promotores sostienen que esta actividad generaría efectos positivos en transporte, alojamiento, restauración y compras, además del movimiento económico vinculado a productoras y a actividades satélite como montaje, sonido, iluminación o seguridad.

El documento habla también, de nuevo siguiendo el modelo del Movistar Arena, de la generación de unos 1.427 empleos directos primarios, 276 empleos indirectos secundarios y 386 empleos inducidos. En conjunto, el proyecto se presenta como una infraestructura con capacidad para activar de forma notable el mercado laboral asociado a la industria cultural, los grandes eventos y los servicios auxiliares.

Los promotores igualmente defienden que la reapertura del Rocío Jurado reforzaría el atractivo de Sevilla como destino de eventos musicales y culturales, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales. Además, entienden que serviría para revitalizar un entorno hoy degradado y en evidente estado de abandono. Sostienen que Sevilla y su área metropolitana no disponen actualmente de un espacio de estas características que permita atraer determinados grandes eventos musicales y culturales.

Fases y plazos del proyecto

El primer paso ha sido que la Junta de Gobierno Local haya admitido a trámite la iniciativa privada. Una vez ha ocurrido esto, el Ayuntamiento deberá aprobar el proyecto técnico y los pliegos que regirán la futura concesión. Después, esa documentación se someterá a información pública durante 20 días. El siguiente gran paso será la licitación para otorgar la concesión administrativa de explotación del espacio. Además, si la oferta finalmente elegida no fuera la de los promotores que han impulsado la propuesta, estos tendrían derecho de tanteo siempre que la diferencia entre ambas no supere el 10% de la puntuación total obtenida según los criterios de adjudicación.

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja / ProVenue/Heliopol

En términos de amortización, se calcula un periodo de 59 años y dos meses. Por ello sostienen los promotores que ese mismo plazo estaría justificado para la duración de la concesión sobre el auditorio, un periodo que, según subrayan, seguiría siendo inferior al máximo de 75 años que permite la normativa aplicable para este tipo de bienes de dominio público.

Mejoras en la parcela y el entorno tras su abandono

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la nueva cubierta se ha diseñado con tres objetivos: preservar la identidad arquitectónica del edificio original, respetando su diseño vinculado a la Expo 92; garantizar su convivencia con el paisaje urbano junto al Guadalquivir; y asegurar que la intervención sea viable desde el punto de vista financiero, técnico y urbanístico. El auditorio se levanta sobre una parcela de 15.063 metros cuadrados y su entorno ocupa una zona verde de 4.725 metros cuadrados.

Estas mejoras, que ya de por sí serían evidentes, parten de una base de un deterioro progresivo del auditorio, agravado por el incendio sufrido en noviembre de 2024, que evidenció la urgencia de acometer medidas de rehabilitación. El último concierto celebrado en el recinto fue el de Sebastián Yatra, el 26 de junio de 2022. Poco después, el Ayuntamiento rescindió el contrato de gestión con TCM Audivisión y se abrió un proceso judicial que concluyó dando la razón al Ayuntamiento. El Gobierno de José Luis Sanz recuperó el control del inmueble en octubre de 2024.