El Ayuntamiento de Sevilla aprobará la normativa para proteger 79 entornos BIC en el Conjunto Histórico

El Ayuntamiento de Sevilla elevará al próximo Pleno municipal la aprobación definitiva del documento que establece de forma clara y detallada la regulación de los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en aquellos sectores del Conjunto Histórico que, pese a contar con Planes Especiales de Protección, carecían hasta ahora de una normativa específica. La medida llega tras superar todos los trámites administrativos y obtener el visto bueno previo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Aval de la Junta de Andalucía a la propuesta municipal

Según ha informado el Consistorio de Sevilla, la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía se ha mostrado favorable a la propuesta municipal para delimitar específicamente los entornos de BIC en los sectores donde no lo han estado hasta ahora y por tanto, en ceder al municipio las competencias para autorizar actuaciones en estos enclaves.

A su juicio, esta "carencia" o ausencia de regulación específica obedece al hecho de que dichos Planes Especiales de Protección -o en algunos casos Catálogos de Protección- fueron aprobados al amparo de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía -anterior a la actualmente vigente de 2007- que no contemplaba que se pudieran delegar en los municipios las competencias para autorizar actuaciones en los entornos de BIC, como sí ocurre con la vigente Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía (PHA), que sí delega a favor de los ayuntamientos estas competencias.

Diferencias normativas entre leyes de patrimonio

En consecuencia, los Planes Especiales de Protección de aquellos sectores del Conjunto Histórico que fueron aprobados con posterioridad a la Ley 14/2007 sí tienen delegadas en el municipio las competencias para conceder licencias de obras en los entornos de BIC.

Así por tanto, ha detallado que se solicitó a la Junta de Andalucía (Comisión Provincial de Patrimonio Histórico) la delegación de competencias a favor del Ayuntamiento de Sevilla para autorizar obras y actuaciones en entornos de BIC en aquellos sectores del Centro Histórico carentes de esta regulación, por haber sido sus Planes Especiales de Protección aprobados antes de la ley actual de Patrimonio Histórico Andaluz.

Unificación de criterios de protección patrimonial

Se trata de un ejercicio de adaptación o complementación del planeamiento de protección aprobado de ciertos sectores del Centro Histórico de Sevilla, para unificar la normativa de protección en los entornos de BIC en todos los sectores del Conjunto Histórico, cuya finalidad no es otra que proteger el Bien catalogado de las actuaciones que impidan o modifiquen su percepción, evitando aquellos elementos en su entorno que puedan contaminar visualmente su contemplación.

De hecho, la Administración local ha subrayado que las modificaciones introducidas en los distintos documentos van dirigidas únicamente a garantizar la protección patrimonial de los BIC, sin incidencia alguna sobre aspectos medioambientales ni sobre el cambio climático. En total, el número de entornos de BIC situados dentro del Conjunto Histórico para los que se solicita esta delegación de competencias es de 79.

Sectores afectados en el Conjunto Histórico

Los sectores del Conjunto Histórico de Sevilla en concreto afectados, y que por consiguiente son objeto de esta modificación son:

Sectores 1 San Gil-Alameda

2 San Luis

3 Santa Paula-Santa Lucía

5 San Bartolomé

9 San Lorenzo-San Vicente

9.1. Los Humeros

10 Macarena

12 San Bernardo

13 Arenal

13.2 Plaza de Armas

14 Triana

16 San Julián-Cruz Roja

17 Trinidad

18 San Roque-La Florida

21 Prado de San Sebastián

24 El Porvenir

25 La Palmera

27.2 Histórico

27.3 Puerto

La Junta de Andalucía, a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, ha respaldado esta propuesta municipal, que se presentó para su valoración tras haber sido aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla. Así pues, tras este refrendo de la Delegación provincial de Cultura, el Ayuntamiento de Sevilla en Pleno aprobará el documento de manera definitiva.