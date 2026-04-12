Sevilla
Faltan aún más camareros, cocineros y friegaplatos en la Feria de Abril: "Cada vez es más difícil encontrar profesionales"
Triana López, directora de Hostelería en Adecco-Sevilla, asegura que esta fiesta sufre de nuevo una "escasez de candidatos" y que "las vacantes se siguen multiplicando año tras año"
La Feria de Sevilla vuelve a afrontar este 2026 un problema que arrastra desde hace algunos años: faltan camareros, cocineros y friegaplatos. Así lo ratifica Triana López, directora provincial de Hostelería y Eventos en Adecco: "Cada vez es más intensa y difícil la búsqueda de profesionales con experiencia y conocimiento". Una situación que se ha agravado incluso este abril, tal como señala López, que ha notado "más escasez de candidatos aún" respecto a la pasada edición.
"Vemos que la Feria sigue multiplicando las vacantes año tras año", asegura esta responsable de Adecco a El Correo de Andalucía. "Los perfiles demandados son los mismos: cocina, sala y lavaplatos. Y también camareras de piso, porque esta fiesta repercute asimismo en la ocupación hotelera, y este es un empleo muy machacado físicamente, con multitud de bajas laborales", subraya Triana López.
Porque hay algo claro: el Real "es un motor de empleo". "No tenemos datos exactos de contrataciones, pero aumentan en más de un 50% con respecto a otras épocas del año", según López. Se ofrece trabajo, muchísimo trabajo durante esta semana, pero no se encuentra a la gente suficiente: "Con los candidatos que tenemos disponibles no cubriríamos la demanda de empleo que hay ahora mismo en el mercado".
Esta escasez comenzó a notarse en el gremio "justo después de la pandemia, indudablemente", asevera la responsable de esta empresa especializada en recursos humanos. "El profesional de hostelería se ha ido a trabajar a la logística, que es otro sector que mueve muchísimo empleo", asegura Triana López. "Cuesta mucho dar con personal, aunque las condiciones cada vez son mejores: el convenio en Sevilla ha subido un 5% este 2026".
"El problema es encontrar mano de obra"
Cristóbal Tripero, presidente de Ática (Asociación de Titulares de Casetas) ratifica esta situación: "El problema es encontrar mano de obra para atender a las casetas que tenemos; es la ley de la oferta y la demanda. Y si encima se consolida la ampliación de la Feria, tendremos más dificultades de las que ya tenemos". Si se lleva a cabo el plan propuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, para 2027 se instalarán 220 nuevos espacios en el Real.
"Además, hay menos gente especializada", señala Tripero. "¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Montamos una escuela de hostelería?", se pregunta el presidente de la Asociación de Titulares de Casetas, que reconoce haberlo planteado incluso dentro del seno de esta organización.
Más formación frente a la escasez
"Nosotros, con previsión, creamos rondas formativas para candidatos que buscan empleo", destaca Triana López desde Adecco, donde cualifican a estas personas "en el sector de la hostelería para que puedan cubrir así esa demanda de trabajadores". "Son formaciones que se prolongan desde enero hasta abril, cuando empezamos con Semana Santa y Feria, y enfocadas sobre todo en sala, cocina y pisos".
"Nos cuesta mucho encontrar profesionales en el sector de la hostelería, cada vez hay más escasez de talento", subraya esta responsable de Adecco. "Tenemos que aportar una solución al mercado, y la damos a través de la creación de candidatos. Por eso debemos anticiparnos y apostar por la formación y la cualificación".
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