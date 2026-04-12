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Obras en la avenida de la Constitución de Sevilla: así afectarán desde este lunes al tranvía

El Ayuntamiento sevillano reemplazará las losas de granito por adoquines en el tramo entre el Archivo de Indias y Plaza Nueva

Obras de retirada del pavimento de las vías del tranvía en la avenida de la Constitución.

Obras de retirada del pavimento de las vías del tranvía en la avenida de la Constitución. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

El Correo

El Correo

SEVILLA

A partir de este lunes, 13 de abril, se retoman las obras en la avenida de la Constitución, una vez terminada la Semana Santa. La actuación se centrará de nuevo en el tramo del tranvía, donde desde enero se ha venido trabajando en la sustitución de las losetas situadas entre los raíles.

La intervención busca acabar con el deterioro que arrastra este pavimento, con hundimientos y fracturas en distintos puntos, y sustituirlo por adoquines para unificar el suelo, reforzar la seguridad de peatones y usuarios y dar una imagen más cuidada a una de las vías más transitadas del centro de Sevilla, según detalla el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Mientras duren los trabajos, el servicio del Metrocentro seguirá teniendo su última parada en el Archivo de Indias, después de la interrupción del recorrido hasta Plaza Nueva que ya se aplicó durante las semanas previas y se mantuvo en Semana Santa.

En esta primera fase se actuará en el tramo comprendido entre el Archivo de Indias y Plaza Nueva. Allí se reemplazará el actual pavimento de losas de granito por adoquines de granito gris, en una solución similar a la ya utilizada en otros puntos del entorno monumental, como la plaza Virgen de los Reyes, donde ha demostrado un buen comportamiento frente al paso de vehículos.

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Además, se conservará el pavimento junto a las fachadas, que seguirá funcionando como acerado, y también se mantendrá la alineación de arbolado existente en uno de los márgenes de la avenida. Antes de dar este paso, Urbanismo ya ejecutó el pasado mes de agosto un primer tramo de prueba en el entorno del Sagrario de la Catedral para comprobar el resultado del adoquinado antes de extenderlo al resto de la avenida.

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