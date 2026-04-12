Las obras del tranvibús regresan al centro: estas son las fases y cortes que quedan hasta verano

El tranvibús, también conocido bus de tránsito rápido (BTR), vuelve a ser el protagonista del centro de Sevilla. Tras diez días en los que la Semana Santa se ha hecho paso entre las vallas y zanjas para que pudieran pasar las hermandades con la mayor normalidad posible, durante esta semana la calle Imagen ha vuelto a ser cerrada al tráfico al completo para que se pueda continuar con la ejecución del proyecto de plataforma reservada con ampliación de los espacios peatonales. Esto ya ha provocado afecciones en la carga y descarga, en el acceso a garajes, o la redistribución de paradas de taxi y de Tussam, consecuencias que se alargarán hasta verano en diferentes fases y calles.

Como confirmaron a este periódico Manuel Torreglosa, gerente de Tussam, y Juan José Rodríguez, director de Operaciones y Planificación del Transporte de Tussam, esta línea de autobús llegará desde la estación de Santa Justa a la Campana y la Plaza del Duque en la segunda mitad de 2026, "después del verano". Hasta entonces, queda por delante un intenso calendario de obras para completar el recorrido, que desde septiembre de 2025 conecta Sevilla Este y Torreblanca con Nervión.

Cuando el tranvibús sea una realidad hasta el centro, conectará la estación de Santa Justa con la Plaza del Duque a lo largo de 2,01 kilómetros, con nueve andenes y seis paradas. Las nueve nuevas paradas, contando las del recorrido de vuelta, serán las siguientes: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, se construirá otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación. El recorrido total será de unos 25 minutos, con tiempos de espera de entre cuatro y cinco minutos en las paradas. Y los 16 autobuses que harán este servicio de esta TB1 se espera que transporten a una media de entre 18.000 y 20.000 viajeros diarios.

Obras del tranvibús en la Campana y la Plaza del Duque de Sevilla / Rafa Aranda

Las fases de obra de construcción del tranvibús

Según el cronograma de obras al que tuvo accceso este periódico, las actuaciones se dividen en dos tramos, uno en el entorno de la Plaza del Duque y otro en la avenida José Laguillo, en los que se realizarán los trabajos de forma paralela. En el primer tramo las obras constaban de 13 fases, que ya han avanzado bastante en la calles Campana, Martín Villa, Laraña e Imagen.

Los cortes se han visto afectados por las fuertes lluvias de inicios de año y la llegada de la Semana Santa. Por eso, por ejemplo, en la calle Imagen ha habido que detener los trabajos y ahora se han reanudado. La planificación inicial contemplaba estos cortes hasta verano, que se deberán seguir de forma aproximada para cumplir con el plazo de entrada en funcionamiento:

Actuaciones en la Plaza Ponce de León y en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba : desde la tercera semana de febrero a mediados de abril.

: desde la tercera semana de febrero a mediados de abril. Corte de calle Escuelas Pías : de la segunda semana de marzo a finales de abril.

: de la segunda semana de marzo a finales de abril. Corte de calle Jáuregui : de mediados de abril a primeros de mayo.

: de mediados de abril a primeros de mayo. Corte parcial de calles Puñonrostro y Puerta Osario : de la segunda semana de mayo a primeros de junio.

: de la segunda semana de mayo a primeros de junio. Corte parcial de calles Puñonrostro y Puerta Osario : de mediados de mayo a mediados de junio.

: de mediados de mayo a mediados de junio. Afección a un carril de la calle María Auxiliadora en el margen este: dos últimas semanas de junio.

en el margen este: dos últimas semanas de junio. Corte de la calle Almirante Apodaca: de primeros de junio a mediados de julio.

de primeros de junio a mediados de julio. Actuaciones en Plaza del Duque: desde la segunda semana de abril a mediados de julio.

En torno a la estación de trenes, hasta el centro, también se han realizado obras en José Laguillo como en la Glorieta Julián Besteiro y en la calle Amador de los Ríos, que tenían como plazo de finalización el mes de abril. Tanto con estos cortes y desvíos iniciales como con el recorrido definitivo una vez acaben las obras, la llegada del tranvibús supondrá una adaptación de la circulación y la reordenación de líneas de Tussam de la ciudad que tienen terminal actualmente en las plazas del Duque y Ponce de León. En concreto, se trasladarán las terminales que afectan a las líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 27 y 32 al entorno de José Laguillo - Puerta Osario y Santa Justa. Además, se ejecutarán 29 plazas de aparcamiento y se reducirán las 62 actuales, se construirá un nuevo carril bici, y habilitarán zonas específicas de carga y descarga en el Duque.

Obras del tranvibús en Las Setas de la Encarnación de Sevilla / Rafa Aranda

Los trabajos incluyen la nueva infraestructura viaria exclusiva para autobuses, la reurbanización y jardinería, y la señalización para dar prioridad al transporte público en las intersecciones, las paradas y su equipamiento. Además, las calles Martín Villa y Laraña serán transformadas en una plataforma única, de manera que den continuidad a la existente en la Plaza de la Encarnación y la proyectada en Imagen.

Así será el recorrido del tranvibús

El tranvibús avanzará desde Santa Justa por la avenida José Laguillo, donde habrá dos carriles de circulación en ambos sentidos, hasta llegar a la calle Amador de los Ríos. Aquí, el carril sentido centro ocupa el primer tramo de la calle hacia Gonzalo de Bilbao y su cruce con Recaredo, donde se unirá con el carril de sentido contrario en Puñonrostro.

El sentido salida desde Puñonrostro se realiza con carril único, ocupando el carril derecho de Recaredo para girar hacia José Laguillo, y desde Puñonrostro hacia el centro histórico el carril bus segregado se va adaptando a los viarios existentes, siendo necesaria la bifurcación de los sentidos de circulación por las calles Escuelas Pías (con sentido hacia El Duque) y por la calle Jáuregui (con sentido hacia Santa Justa).

Esta bifurcación termina en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba que se reurbaniza completamente, al igual que la plaza Ponce de León. El carril bus continúa con dos carriles de circulación en ambos sentidos por el eje que configuran las calles Juan de Mesa, Imagen, Laraña y Martín Villa, hasta llegar a la Plaza del Duque, rodeándola en el sentido horario. Esta circulación, en doble sentido, del eje Imagen-Laraña, se reducirá a un solo sentido en la calle Almirante Apodaca, donde, debido a su estrechez, la circulación será regulada mediante semáforos que permitirán el tráfico alternativo en dos direcciones compartiendo el único carril existente.