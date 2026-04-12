El refugio sevillano en el que nació Manu Sánchez: una 'ciudad de haciendas' con 150.000 habitantes y un templo del siglo XV

"Es mi casa, mi refugio, mi lugar, mi origen, mi alfa y mi omega, mi todo". Con estas sentidas palabras hablaba el cómico, presentador y actor Manu Sánchez de la localidad que le vio nacer y de la que se ha convertido en Hijo Predilecto, Medalla de Oro de Honor de la Ciudad y uno de sus principales referentes: Dos Hermanas.

Un lugar que el artista sevillano percibe como su gran apoyo y refugio, y del que asegura que es "donde soy feliz" y "me lleva en volandas" desde que era un niño "de Elcano, del Palmarillo, de los Pisos de Chocolate y el Barrio la Pólvora".

La tierra de la que nunca se ha desligado el artista sevillano

Y es que a pesar de la amplia trayectoria y exposición del cómico, nunca ha dejado de lado su tierra, de la que se siente "orgulloso" y alaba allá donde va.

Imagen de Dos Hermanas, con el Ayuntamiento en el centro. / Google

Una ciudad que le vio nacer el 5 de septiembre de 1985 de una familia de raíces obreras, con sus abuelos de orígenes humildes, un padre tornero fresador y una madre administrativa, y que le ha visto convertirse en una de las figuras más relevantes, queridas y reconocidas de Andalucía.

Dos Hermanas, uno de los municipios más poblados de Sevilla

Así, Sánchez lleva por bandera por todo el mundo su tierra, Dos Hermanas, una localidad de casi 150.000 habitantes repartidos entre el casco urbano y los núcleos de Fuente del Rey, Adriano y Montequinto.

Plaza de la Constitución en el municipio sevillano de Dos Hermanas, con el ayuntamiento al fondo / Jorge Jiménez / ECA

Su amplia población, propiciada en gran medida por su cercanía con la ciudad de Sevilla, situada a apenas 13 kilómetros, han hecho de este municipio el segundo más poblado de la provincia, solo superado por la capital.

Una ciudad con dinamismo económico y un gran pasado histórico

Gracias a su privilegiada ubicación, esta ciudad se ha posicionado como una de las más importantes del área metropolitana y con mayor dinamismo económico y huella patrimonial e histórica.

Así, Dos Hermanas cuenta con un pasado que se remonta a los turdetanos y por la que han pasado distintas civilizaciones, como romanos y árabes, tras lo que fue conquistada por el rey Fernando III de Castilla.

Fruto de este amplio pasado se encuentra un extenso patrimonio monumental en Dos Hermanas, en la que destacan joyas como la parroquia de María Magdalena, un templo del siglo XV cuya torre campanario se ha convertido en uno de los símbolos principales de Dos Hermanas.

Monumentos y rincones que explican su sobrenombre

En esta localidad también destacan su capilla de Santa Ana, la torre de los Herberos, el parque de la Alquería y las haciendas y cortijos repartidos por todo el término municipal, cuyo amplio número han hecho que esta localidad sea conocida como la 'ciudad de las villas'.

Ruinas de la ciudad romana de Orippo / Diputación de Sevilla

De igual modo, en la ciudad se pueden encontrar distintos asentamientos humanos, como la ciudad romana de Orippo, situada en la Vía Augusta de Roma a Cádiz.

Gastronomía, cultura y naturaleza en Dos Hermanas

Pero no solo de historia y patrimonio bebe Dos Hermanas, sino que otro de sus mayores tesoros se encuentra en su gastronomía, con toda clase de platos caseros en los que los caracoles en salsa sopeada es una de sus principales joyas.

Además, esta localidad cuenta con una gran riqueza cultural, con eventos internacionales de gran envergadura como el Torneo Internacional de Ajedrez, las Jornadas Folclóricas Nazarenas o el Concurso Internacional de Clarinete, a los que se suma su oferta paisajística y natural, con enclaves protegidos como el Paraje Natural del Brazo del Este y el Parque Periurbano de La Corchuela.