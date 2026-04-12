Sevilla recupera la normalidad y reabre parques y espacios públicos cerrados por el aviso amarillo de tormenta

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado a primera hora de este domingo que se ha determinado la reapertura progresiva de los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal una vez finalizados los avisos amarillos por lluvias y tormentas decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La decisión llega después de la inspección realizada por los técnicos municipales, que han comprobado el estado de estos espacios tras el episodio de inestabilidad registrado durante la jornada.

De este modo, el Consistorio da por concluida la medida preventiva que había llevado al cierre de estos recintos desde la tarde del sábado, cuando se activó la alerta meteorológica en la campiña sevillana. Aquel cierre se adoptó como actuación de anticipación al riesgo para proteger a la población ante la previsión de precipitaciones y tormentas, especialmente en las horas centrales y finales del día.

Con la mejora de la situación meteorológica y una vez revisadas las instalaciones, Sevilla recupera de forma gradual la normalidad en estos espacios públicos. La reapertura, según ha precisado el Ayuntamiento, se está llevando a cabo de manera progresiva para garantizar que el acceso se produzca con todas las condiciones de seguridad.