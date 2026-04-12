Sevilla roza el verano en abril: la Aemet prevé una semana de preferia de calor con máximas de hasta 32 grados

El tiempo en Sevilla dará un giro claramente primaveral a lo largo de esta semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A partir de este lunes, la estabilidad atmosférica se impondrá con fuerza, dejando atrás las lluvias y dando paso a cielos poco nubosos o despejados durante prácticamente toda la semana, augurando una Feria de Abril de calurosa.

El elemento más destacado será la subida progresiva de las temperaturas, que irá a más conforme avancen los días, con valores que pasarán de máximas suaves en el inicio de la semana a registros plenamente veraniegos durante el fin de semana, cuando se superarán los 30 grados. Todo ello acompañado de una ausencia total de precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0% en todas las jornadas.

Previsión día a día en Sevilla

Lunes 13 de abril. Jornada estable, con cielos poco nubosos o con nubes altas y sin riesgo de lluvia. Temperaturas suaves, con mínima de 9ºC y máxima de 22ºC . Viento moderado del noroeste.

Jornada estable, con cielos poco nubosos o con nubes altas y sin riesgo de lluvia. Temperaturas suaves, con . Viento moderado del noroeste. Martes 14 de abril. Predominio de cielos poco nubosos y ambiente más templado. Ligero ascenso térmico, con 10ºC de mínima y 25ºC de máxima . Vientos flojos variables.

Predominio de cielos poco nubosos y ambiente más templado. Ligero ascenso térmico, con . Vientos flojos variables. Miércoles 15 de abril. Continúa la estabilidad con cielos poco nubosos. Se acentúa el ascenso de temperaturas, alcanzando ya valores elevados con 12ºC de mínima y 29ºC de máxima .

Continúa la estabilidad con cielos poco nubosos. Se acentúa el ascenso de temperaturas, alcanzando ya valores elevados con . Jueves 16 de abril. Tiempo plenamente estable, con cielos poco nubosos. Las temperaturas siguen al alza y se sitúan en torno a los 13ºC de mínima y 30ºC de máxima , con ambiente casi veraniego.

Tiempo plenamente estable, con cielos poco nubosos. Las temperaturas siguen al alza y se sitúan en torno a los , con ambiente casi veraniego. Viernes 17 de abril. Intervalos de nubes altas, sin precipitaciones. Temperaturas similares, con 14ºC de mínima y 30ºC de máxima , consolidando el calor.

Intervalos de nubes altas, sin precipitaciones. Temperaturas similares, con , consolidando el calor. Sábado 18 de abril. Cielos despejados y estabilidad total. Nuevo repunte térmico con 14ºC de mínima y hasta 32ºC de máxima, los valores más altos de la semana.

Temperaturas previstas para el sábado 18 de abril en Sevilla / Aemet

Resumen de la semana

La semana estará marcada en Sevilla por un tiempo seco, estable y cada vez más cálido, con ausencia total de lluvias y un ascenso continuo de las temperaturas. De un inicio suave se pasará a un ambiente claramente veraniego a partir del jueves, culminando el fin de semana con máximas superiores a los 30 grados, en un episodio de calor adelantado para esta época del año.