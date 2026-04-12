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Sevilla roza el verano en abril: la Aemet prevé una semana de preferia de calor con máximas de hasta 32 grados

A partir del lunes, el tiempo en Sevilla será estable, sin lluvias y con temperaturas que irán aumentando progresivamente, alcanzando valores veraniegos el fin de semana, según la Aemet

El calor será latente durante el fin de semana de preferia en Sevilla

El calor será latente durante el fin de semana de preferia en Sevilla / Joaquín Corchero / ECMWF

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El tiempo en Sevilla dará un giro claramente primaveral a lo largo de esta semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A partir de este lunes, la estabilidad atmosférica se impondrá con fuerza, dejando atrás las lluvias y dando paso a cielos poco nubosos o despejados durante prácticamente toda la semana, augurando una Feria de Abril de calurosa.

El elemento más destacado será la subida progresiva de las temperaturas, que irá a más conforme avancen los días, con valores que pasarán de máximas suaves en el inicio de la semana a registros plenamente veraniegos durante el fin de semana, cuando se superarán los 30 grados. Todo ello acompañado de una ausencia total de precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0% en todas las jornadas.

Previsión día a día en Sevilla

  • Lunes 13 de abril. Jornada estable, con cielos poco nubosos o con nubes altas y sin riesgo de lluvia. Temperaturas suaves, con mínima de 9ºC y máxima de 22ºC. Viento moderado del noroeste.
  • Martes 14 de abril. Predominio de cielos poco nubosos y ambiente más templado. Ligero ascenso térmico, con 10ºC de mínima y 25ºC de máxima. Vientos flojos variables.
  • Miércoles 15 de abril. Continúa la estabilidad con cielos poco nubosos. Se acentúa el ascenso de temperaturas, alcanzando ya valores elevados con 12ºC de mínima y 29ºC de máxima.
  • Jueves 16 de abril. Tiempo plenamente estable, con cielos poco nubosos. Las temperaturas siguen al alza y se sitúan en torno a los 13ºC de mínima y 30ºC de máxima, con ambiente casi veraniego.
  • Viernes 17 de abril. Intervalos de nubes altas, sin precipitaciones. Temperaturas similares, con 14ºC de mínima y 30ºC de máxima, consolidando el calor.
  • Sábado 18 de abril. Cielos despejados y estabilidad total. Nuevo repunte térmico con 14ºC de mínima y hasta 32ºC de máxima, los valores más altos de la semana.

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Temperaturas previstas para el sábado 18 de abril en Sevilla

Temperaturas previstas para el sábado 18 de abril en Sevilla / Aemet

Resumen de la semana

La semana estará marcada en Sevilla por un tiempo seco, estable y cada vez más cálido, con ausencia total de lluvias y un ascenso continuo de las temperaturas. De un inicio suave se pasará a un ambiente claramente veraniego a partir del jueves, culminando el fin de semana con máximas superiores a los 30 grados, en un episodio de calor adelantado para esta época del año.

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