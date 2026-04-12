Tres okupas se enfrentan a penas de prisión por agredir a un Policía Local y al alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, tras cortarles la luz

Los tres okupas que atacaron a un agente de la Policía Local y al alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, en 2022 se enfrentan a penas de prisión que van del año y medio a los cuatro años de cárcel. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar estos hechos el próximo 29 de abril.

Los hechos se produjeron durante la noche del 9 de marzo de 2022. Aquella noche, en torno a las 22.30 horas, dos técnicos de Endesa y un Policía Local llegaron al inmueble, en el que residían la pareja acusada con otras personas no identificadas, para cortar la luz.

La Fiscalía recoge que la mujer acusada se dirigió a los trabajadores de Endesa "de forma muy violenta, por lo que el citado funcionario del Cuerpo de Policía Local se interpuso entre ambas partes". El Ministerio Público insiste en que "la acusada, muy violentamente, forcejeó con el mencionado agente tratando de echarle hacia un lado (no constando que llegase a causarle lesiones)".

Además, asegura el escrito de acusación que "mientras tanto, le decía "esto no va a quedar así, te voy a meter fuego, ya que cogeremos cuando no tengas esa ropa puesta"". El agente trató de sujetarla y su marido reaccionó diciendo "suéltala maricón, a ella no la toques, te voy a matar cuando no lleves esa ropa puesta, qué chulo te crees". Todo terminó por calmarse y no pasar a mayores.

Sin embargo, media hora más tarde, el acusado se plantó junto a su hermano, el tercer acusado de este caso, en casa de Domingo Delgado, alcalde de Burguillo. La intención era "recriminarle cuanto acababa de suceder". Comenzaron a "aporrear su puerta para que saliese", explica el Ministerio Público.

Domingo Delgado, su hermano y su sobrino -que se identificó como agente de la Policía Nacional- fueron hasta la puerta de la casa en cuanto se enteraron de los hechos. "A medida que fueron llegando, los tres fueron violentamente agredidos por ambos acusados", recoge la Fiscalía. Les "profirieron expresiones con las que pretendían amedrentarles". Entre ellas, les dieron que les iban "a matar".

Uno de los agredidos sufrió heridas en la nariz, las costillas, rodillas y cuello. Otro padeció varias contusiones en el mentón, la parrilla costal izquierda y cuello.

La Fiscalía pide penas de cárcel para los tres

El Ministerio Público cree que estos hechos constituyen tres delitos distintos: atentado contra la autoridad, atentado contra agente de la autoridad y lesiones.

La mujer se enfrenta a la petición de un año y seis meses de cárcel por el ilícito penal de atentado contra agente de la autoridad. Misma pena se pide a su marido por los hechos ocurridos en primera instancia.

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Además, el Ministerio Público pide para este hombre y su hermano otros dos años y medio de prisión por un delito de atentado contra autoridad y un delito de atentado contra agente de la autoridad. También se solicita una multa de 750 euros para cada uno de los varones por los delitos de lesiones, además de la responsabilidad civil subsidiaria.