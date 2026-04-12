Un turista de EEUU prueba los dulces de un conocido convento de Sevilla y no se puede creer lo que encuentra: "Está emocionado"

"Mi esposo está emocionado por probar los dulces hechos por monjas en Sevilla que vio en Instagram". Así narra Molly, una turista de Wisconsin que ha estado de visita en la capital hispalense, la experiencia que ha vivido su pareja tras probar los postres más emblemáticos de toda la ciudad, creados por las hermanas del convento de Santa Inés.

El turista americano y su pareja ya habían recorrido gran parte de los tesoros imprescindibles que guarda Sevilla, pero no querían dejar pasar la oportunidad de aprovechar su viaje para descubrir de primera mano el sabor de los dulces del convento de Santa Inés, que el joven había descubierto en redes sociales y que deseaba degustar.

La experiencia de comprar dulces en el torno del convento de Santa Inés

Tras adentrarse en el monasterio y contemplar su imponente entorno, el turista se acercó curioso al torno en el que, sin ver a las hermanas, se realiza el pedido y se entregan los dulces sin contacto físico ni visual alguno.

"Buenos días. Quiero cortadillos y una docena de tortas de chocolate", dice en español el joven mientras su esposa graba constantemente la escena para retratar el momento de ilusión de su pareja.

Un pedido que acabó con una degustación llena de ilusión

Un hito que acabó con ambos sentados en un banco y degustando su pedido, del que aseguraron que "están muy buenas".

Una situación que ha despertado la curiosidad de sus seguidores, que han preguntado si "valió la pena" acercarse al lugar para probar esos postres, ante lo que otra de sus seguidoras ha afirmado: "Soy de Sevilla, créeme, vale la pena".

Una joya oculta de Sevilla para turistas y vecinos

"Es increíble, una joya oculta", ha añadido Molly a través de sus redes sociales, mientras que los usuarios que ya han degustado estos emblemáticos dulces han recalcado que son "una delicia" y que todos sus bocados están "riquísimos".

Mientras que para estos turistas americanos y otros tantos visitantes de todos los rincones del mundo es una verdadera novedad probar estos dulces, para los sevillanos, los productos de las hermanas de Santa Inés son todo un emblema por su amplia tradición repostera.

Una histórica actividad que realizan estas monjas desde la fundación de la orden y que busca financiar los gastos del monasterio.

Los dulces más emblemáticos del convento en pleno centro de Sevilla

Un negocio que llena del olor más delicioso el entorno en el que se encuentra, en la calle Doña María Coronel, en pleno Centro de Sevilla, y que permite a sus visitantes disfrutar de toda clase de dulces.

Entre ellos destacan sus roscos de vino, empanadillas, almendradas, cortadillos de cidra, pastas, tortas de chocolate, tortas de polvorón, pastas de Santa Inés, pastas de Santa Clara, magdalenas, sultanas de coco y tortas de aceite.