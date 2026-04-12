Turistas de gran lujo y extranjeros desde Turquía o Polonia, el perfil de viajero que "explotará" en el Aeropuerto de Sevilla en 2026

Cada año llegan más viajeros a Sevilla. Y la tendencia es ascendente, porque el Aeropuerto de San Pablo sigue incorporando nuevos vuelos directos, como los procedentes de Cerdeña, Niza, Lille o Bristol. Además, como explicaba Sergio Millanes, su director, en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía, las grandes aspiraciones para los próximos años pasan por Norteamérica y el norte y el este de Europa, sin olvidarse de China o Nueva York. Por eso entre los más de nueve millones de turistas que aterrizan o despegan de la ciudad a lo largo del año hay un perfil que está creciendo (y va a crecer aún más): mayor poder adquisitivo, usuario de hoteles de lujo, o procedente de países como Turquía y Polonia.

"Cuando me doy un paseo por la terminal, el perfil del pasajero que se ve no tiene nada que ver con el que se veía hace unos años", reconoce Millanes, mientras recorre las instalaciones y señala dónde se han ido haciendo reformas. "Si nos vamos a hace 12 o 13 años, el tráfico internacional era el 30% del total del Aeropuerto. Ahora a cierre de 2025 hemos estado en el 54 o 55%. El crecimiento internacional es una de las revoluciones que ha habido. En estos últimos meses estamos teniendo ahora incluso más", destaca.

El director del Aeropuerto de San Pablo razona que es una tendencia lógica porque el mercado nacional está ya "copado" y no se puede crecer mucho más, por eso el crecimiento se está dando a nivel internacional. Es uno de los factores por los que Millanes considera que Sevilla "está jugando en otra liga", por el tipo de pasajero. "Tenemos un cambio del mix de pasajeros, es una de las cosas que ha ido evolucionando. El mercado nacional está creciendo de manera mucho más discreta y el mercado internacional está explotando, está disparándose. Estamos trabajando para ello porque es donde veo que hay potencial", continúa.

Turistas que se alojarán en hoteles de lujo

Como ya informó este periódico, Sevilla sumará 54 nuevos hoteles y alojamientos hoteleros a medio plazo, diez de ellos de cinco estrellas. Grandes cadenas internacionales, como Four Seasons, Marriott o Hilton han puesto su mirada en la ciudad hispalense, donde ya están levantando proyectos que consolidarán su planta de lujo. Esta circunstancia está presente en las mesas de trabajo en las que participan tanto el Aeropuerto como el Ayuntamiento, la Junta o los empresarios. Es el denominado Grupo de Trabajo de Conectividad. "Nos reunimos periódicamente. Lo que hacemos es trabajar con ellos porque determinan estrategias de ciudad y segmentos con mayor potencial. Nosotros intentamos alinearnos con ellos y ellos también trabajan en función de las tendencias que nosotros vamos viendo", cuenta Millanes.

En esas reuniones, por ejemplo, es donde se ha detectado que un campo de crecimiento es el turismo de gran lujo. "Sabemos que se van a construir muchísimos hoteles de cinco estrellas en los próximos años en Sevilla y evidentemente esperamos un incremento de un perfil de pasajero que tiene unas demandas particulares", señala la cabeza visible del Aeropuerto de San Pablo. Por ello, fruto de esa colaboración, el Aeropuerto está reforzando espacios como la sala VIP: "Estamos mejorando la zona de visión ejecutiva, queremos dar un mejor servicio".

Este crecimiento del viajero de lujo no implicará que sea el principal. "Siempre va a ser minoritario por definición, en cuanto a cantidad", señala Sergio Millanes, "pero el crecimiento va a ser potente y como ellos demandan muchos servicios muy diferenciados es a lo que tenemos que adaptarnos".

Viajeros internacionales, sobre todo desde Estambul

Además del turista de lujo, la terminal del Aeropuerto también está cambiando de paisaje en lo que a procedencia de los viajeros se refiere. Un destino que se está consolidando es Estambul, que permite conectar a su vez con otros múltiples destinos del mundo, sobre todo de Asia. Otro que va a crecer es el pasajero procedente de Londres. "Ahora tenemos también una nueva ruta con Heathrow. Si tenemos un crecimiento en el aeropuerto más grande de Inglaterra, pues habrá un crecimiento de viajeros que pasen por Heathrow para llegar a Sevilla", razona el director del Aeropuerto.

"Está creciendo mucho el mercado de Polonia", apunta también, así como "los mercados tradicionales, que siguen creciendo con fuerza, como el italiano y el francés. Son históricamente nuestros mercados más potentes fuera de España".

La dirección de San Pablo tampoco se olvida del turista nacional: "Ya no somos el aeropuerto de Sevilla, somos un aeropuerto que tiene una influencia mucho más grande. Recogemos viajeros desde el oeste de Andalucía, desde el sur de Extremadura, incluso desde Portugal. Sabemos desde dónde vienen. La ventaja que tiene Sevilla es que en un radio de distancia, en cuanto a horas de viaje desde Sevilla, relativamente corto, tenemos un poco de todo". Aquí también se percibe un margen de crecimiento: "Nosotros ya no lo llamamos el Aeropuerto de Sevilla, lo llamamos el aeropuerto de toda Andalucía occidental, sur de Extremadura, sur de Portugal, y hasta donde lleguemos".

Este incremento del turismo, para Sergio Millanes, tendrá como repercusión un importante impacto económico, ya que el hecho de que llegue gente de fuera está asociado a gasto. "Eso es bueno para la sociedad a la que nosotros servimos. Nos sentimos muy satisfechos de aportar con ese crecimiento del tráfico, porque al final viene dinero, se crean puestos de trabajo y se crea bienestar", valora. "Sevilla está de moda", añade, y por eso se seguirá trabajando en esta dirección, en ampliar el radio de acción para seguir atrayendo personas.