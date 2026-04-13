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Abonos de aparcamiento para la Feria de Abril: precios desde 115 euros junto a la estación de metro de Blas Infante

El Ayuntamiento, a través de la empresa Onlyparking ofrece aparcamientos de abonados para la Feria de Abril, con plazas disponibles en los parkings de la autoridad portuaria, mientras que los del Ayuntamiento están casi completos

Imágenes del montaje de la Feria de Abril de Sevilla. A 9 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). A falta de 11 días, la Feria de Abril va cogiendo forma con la finalización del montaje de la misma. Los caseteros apuran ya los últimos días para el montaje de las casetas, al igual que la portada, que ha entrado en la fase final de su montaje 09 ABRIL 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 09/04/2026. Joaquín Corchero

Imágenes del montaje de la Feria de Abril de Sevilla. A 9 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). A falta de 11 días, la Feria de Abril va cogiendo forma con la finalización del montaje de la misma. Los caseteros apuran ya los últimos días para el montaje de las casetas, al igual que la portada, que ha entrado en la fase final de su montaje 09 ABRIL 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 09/04/2026. Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

Lucía Rubio

Lucía Rubio

Sevilla

La cuenta atrás ha comenzado. La Feria de Abril está a las puertas de comenzar una de las semanas más destacadas del calendario sevillano. Uno de los contras que dan lugar en esta semana de fiestas son los aparcamientos. El Ayuntamiento, a través de la empresa, OnlyParking.es, adjudicataria del contrato ofrece distintos aparcamientos de abonados para esta feria.

El mapa de aparcamientos se divide, por un lado, por los abonos oficiales del Ayuntamiento de Sevilla, y por otro lado, los abonos de la autoridad portuaria de Sevilla.

PLANO PARKING FERIA SEVILLA

PLANO PARKING FERIA SEVILLA / El Correo

Con respecto a la primera, los parking se dividen en 5, bajo los nombres de P-1, P-4, P-5, P-6 y P-7. Todos estos parking, según la web, están agotadas todas las plazas, excepto en el Parking de Abonados P-1, que se encuentra con el 70% de aforo completado y tiene un precio de 115 euros (con IVA incluido). Estos aparcamientos se ubican en la Avenida Alfredo Kraus, tras la calle del Infierno

Los vehículos que admiten estas plazas son los turismos y vans, con dimensiones máximas de 7,5 x 2,5 ancho x 2,8 alto - metros; y en el caso de los vans se deberá contactar con el personal para la ubicación correcta del vehículo.

Los abonos de la autoridad portuaria se ubican entre la Calle José Delgado Brackenbury y el Puente de las Delicias. Son los parkings PP-1, PP-2 y PP-3 y aún hay el 50% de las plazas en los tres lugares. El precio de las plazas del PP-1 y PP-2 es de 190 euros y el precio de PP-3 son de 175 euros. La diferencia del PP-1 y PP-2 con respecto a los abonos oficiales del Ayuntamiento es que en estos lugares solo se admiten turismos.

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El precio del abono es para toda la semana de la feria y se pueden obtener de manera online y de manera presencial en horario de 10:00 a 18:00, desde el pasado 8 de abril hasta fin de feria, en el aparcamiento P-1 en la estación de metro de Blas Infante.

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