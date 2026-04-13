El alcalde de Sevilla advierte al Gobierno de Sánchez que ampliará la Feria sin permiso estatal y amenaza con ir a los tribunales

"Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta. La Feria se va a ampliar sí o sí. Si el Ministerio de Hacienda y Patrimonio se quiere negar a esa ampliación, que lo diga. Es un tema que acabaría en los tribunales, supongo", ha asegurado este lunes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre la futura ampliación del Real de la Feria de Abril con 220 casetas, algo que está previsto que sea una realidad de cara a 2027. El Ayuntamiento busca la cesión de los terrenos de Los Gordales, que pertenecen al Gobierno de España. La negociación lleva un año en curso, pero la relación entre el alcalde y Moncloa no es la mejor. De momento, no se trabaja en un plan B, como ya reconoció el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía antes de la Semana Santa.

Y no se trabaja en ese plan alternativo porque el Gobierno de Sanz solo contempla un camino: su hoja de ruta. Aunque este lunes el Ayuntamiento de Sevilla ha enviado una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tras la salida de María Jesús Montero para centrarse en las elecciones andaluzas. "A ver si muestra algún tipo de interés, cosa que la señora Montero no demostró, sobre la futura ampliación de la Feria de Sevilla", ha deseado el alcalde, durante la presentación de las novedades de esta Feria de Sevilla de 2026.

"El Ayuntamiento de Sevilla informó al Ministerio de Hacienda y Patrimonio de la intención que teníamos de ampliar el recinto ferial para dar cabida a casi unas 200 nuevas casetas", ha relatado el Sanz, para justificar su postura. "Se nos solicitó más información por parte del Ministerio, se le mandó toda la información que se nos requirió y, de momento, no hemos vuelto a tener noticias del Ministerio de Hacienda", ha lamentado.

"También les digo que no es requisito imprescindible para la ampliación de la Feria esa comunicación que estamos haciendo al Ministerio de Hacienda y Patrimonio", ha continuado Sanz. Según ha explicado, "el convenio con el que se están usando los suelos permite al Ayuntamiento que, mientras esos suelos no cambien de uso, mientras sigan siendo para el recinto ferial, el Ayuntamiento tiene libertad total para su utilización". Por tanto, el alcalde ha asegurado que nuevamente se le ha enviado este lunes una carta "por aquello de guardar las formas" aunque "no hace falta", y a pesar de que "el Gobierno no ha tenido nunca intención de guardar las formas, como podemos ver en la actitud de muchos de esos ministros".

El alcalde ampliará la Feria sin autorización del Gobierno

El razonamiento de José Luis Sanz es que Ayuntamiento de Sevilla ha venido usando los terrenos desde hace años gracias a un convenio que firmado con el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa autoriza al Ayuntamiento de Sevilla a utilizar todo el recinto como recinto ferial. "Como lo que nosotros queremos hacer es ampliar ese recinto ferial, ampliar el número de casetas en ese recinto ferial, no requeriría ningún tipo de autorización. Otra cosa es que en esa zona nosotros estuviéramos planteando hacer un parque o un colegio, una residencia de mayores, o construir vivienda", ha proseguido.

Pero como no es el caso, el alcalde ha insistido en que "la autorización no es preceptiva". "No vamos a esperar que nos respondan. Nosotros tenemos nuestro hoja de ruta, y hemos mejorado las infraestructuras eléctricas pensando en esa ampliación de la Feria", ha añadido. Así, la idea sigue siendo que, una vez finalicen los trabajos de desmontaje de la actual Feria de Abril, se puedan iniciar las obras para esa ampliación y poder llegar a tiempo a la siguiente.