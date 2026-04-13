Convocan una huelga en Tussam en plena final de Copa y Feria sin el aval del comité

La convocatoria de paros parciales del Sindicato de Empleados Municipales (SEM) en la empresa pública de autobuses de Sevilla, Tussam, irrumpe en un momento de máxima afluencia en la ciudad, a las puertas de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja y de la esperada Feria de Abril, que comenzará el día 20 con el tradicional Lunes de Pescaíto. No obstante, la movilización nace sin el respaldo del comité de empresa, un factor que pone en duda su alcance real.

Escaso respaldo sindical en Tussam

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press auguran que la huelga "apenas tendrá seguimiento" al no tener el apoyo de los cincos sindicatos representados en dicho comité, del que forman parte la Confederación General del Trabajo (CGT), con nueve miembros; la Agrupación Sindical de Conductores (6); el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transportes (SITT) (4); CCOO (3) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que tiene a un representante en este órgano.

"Esta protesta no está respaldada ni convocada por el comité, sino que, más bien, obedece a la búsqueda de notoriedad por parte del SEM, puesto que no hay conflictividad alguna en estos momentos ni creemos que el Ayuntamiento vaya a incumplir lo firmado", añaden las mismas fuentes.

Antecedentes de tensión laboral

El sindicato convocante "ya intentó tener notoriedad hace unos meses con el intento de revocación del comité de empresa de Tussam", que no salió adelante, pese a contar con un masivo respaldo en las urnas (91%), por la falta de quórum, ya que ejercieron su derecho al voto 482 trabajadores de los 1.844 que componían el censo, por lo que no se alcanzó la mitad más una necesaria.

La propuesta de revocación se hizo a instancia del Sindicato de Empresas Municipales, que no tiene presencia en el comité, y que llevó a cabo una campaña de firmas con el objetivo de expresar el "descontento" de parte del colectivo de trabajadores. Al respecto, desde CGT subrayaban entonces que de las más de 700 firmas entregadas, "solo recabaron apoyos en un número inferior al medio millar, lo que también ponía en duda ese proceso de adhesión".

Con todo, la Junta de Andalucía ha decretado servicios mínimos de un 50%, frente al 80% que había pedido el sindicato. En este sentido, en autobuses y en el tranvía se ha fijado un 50% de los servicios programados para los días y tramos horarios afectados, y en lo que respecta al personal de mantenimiento y resto de personal, un 25%.