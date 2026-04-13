Ocho años esperando un ascensor aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla: "Mi suegra murió sin volver a ver su casa"

En el número 29 de la avenida Doctor Fedriani llevan años esperando un ascensor que nunca llega. En 2018, este bloque fue uno de los 14 de toda Sevilla que lograron una ayuda municipal para su instalación. Pero en todo este tiempo, nada de nada. "Tres empresas se han encargado del proyecto, pero todas ellas han desistido al final. Y lo peor es que hay personas que han fallecido ya, otras con 90 años que no se pueden mover y algunas que incluso que se las han llevado sus hijos de aquí", lamenta Vicente Barba, el actual presidente de la comunidad.

"Durante el anterior Gobierno local, nuestro edificio fue beneficiario de las ayudas destinadas a la instalación de ascensores. Posteriormente, en 2022, yo misma firmé el correspondiente convenio para la ejecución de la obra", cuenta Victoria Mateo, la anterior representante de los vecinos. "En ese momento se nos aseguró que los trabajos comenzarían en un plazo aproximado de tres meses. Sin embargo, desde entonces la actuación no se ha iniciado".

"Llevamos ya tres intentos. De hecho, hace unos 10 días nos reunimos con el jefe de servicio de Urbanismo, que nos comunicó que la última empresa también había dicho que no", asegura Vicente Barba. "El departamento de contratas tiene que decidir ahora qué hacer, así que calculo que tendrán que pasar otros ocho o nueve meses más. Y eso sin contar que haga falta un arquitecto que redacte un nuevo proyecto, que vuelva a salir a licitación, que se presenten las constructoras, que se adjudique…", enumera.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, explican que "se ha tenido que rescindir el contrato porque la adjudicataria no ha cumplido con la ejecución de las obras". "El actual Gobierno ha intentado incluso una cesión del contrato, que no se ha podido llevar a cabo puesto que la compañía no presentaba la documentación requerida", informan fuentes del equipo de José Luis Sanz, que recalcan además que se trata "de un problema heredado del PSOE".

Escalera del bloque ubicado en la avenida Doctor Fedriani número 29. / EL CORREO

"Ahora se procederá a actualizar el presupuesto para adecuarlo a la normativa y precios actuales. Cuando eso se haga, se licitará de nuevo, por lo que se ejecutarán esos ascensores", aseguran desde el Consistorio a El Correo de Andalucía. "⁠Los bloques no perderán la subvención en ningún caso. Asimismo, se va a pedir fianza e indemnización a la empresa", apuntan estas mismas fuentes municipales.

"Murió sin volver a ver su casa"

"Esta situación está generando un profundo malestar entre los vecinos", resalta Victoria Mateo, residente en un inmueble con cuatro plantas de altura. "La ausencia de ascensor afecta de manera directa a la accesibilidad, perjudicando especialmente a las personas mayores. Además, la incertidumbre constante ha paralizado cualquier mejora en las zonas comunes del edificio".

"Cuando se aprobó la convocatoria había cinco personas alrededor de los 90 años, y ahora solo quedan dos", señala por su parte Vicente Barba. "Una de ellas no puede salir porque las piernas no le acompañan, y la deben coger a pulso para poder bajarla a la calle. Y a la otra se la han llevado sus hijos del bloque", afirma el presidente de la comunidad. "Para todos también es duro: no es fácil subir cargado a un cuarto piso con 50 o 60 años o sufriendo alguna enfermedad".

De todo el presupuesto destinado a este proyecto, "el 95% lo paga Urbanismo y el 5% restante, los vecinos", según Barba. "Aunque lo importante aquí no es el dinero en sí, sino las personas: mi suegra tenía mucha ilusión por regresar al piso, y nos preguntaba todos los días por el ascensor", cuenta este vecino de Doctor Fedriani. "Tenía parkinson, y falleció esperando y esperando, sin volver a ver su casa".