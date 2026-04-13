Un AVE Madrid-Sevilla sufre un retraso de más de una hora por indisposición del maquinista

El tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla que partió a primera hora de la mañana ha sufrido una importante incidencia que ha alterado su recorrido: una indisposición del maquinista obligó a detener el convoy en Puertollano (Ciudad Real), provocando un retraso superior a una hora para los viajeros.

Detención en Puertollano

Según ha adelantado El Pespunte y han confirmado a EFE fuentes de Renfe, el tren salió a las 7:00 horas de Madrid-Puerta de Atocha con llegada prevista a Sevilla-Santa Justa a las 9:52 horas, pero se ha tenido que detener en Puertollano durante más de una hora.

Renfe ha comunicado a los viajeros, a través de un mensaje oficial, que el tren realizaría una “parada prolongada” debido a una “incidencia operativa”, en un aviso en el que pedía a los pasajeros que prestaran atención a su personal y agradecía su comprensión.

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Reanudación del servicio

Finalmente, una vez sustituido el maquinista, el tren ha seguido su viaje, con llegada prevista a Sevilla poco antes de las 11:00 horas.